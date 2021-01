Aktuelt Stavanger kommune Serveringsbransjen får 20.000 kroner mindre enn kommunen først lovet dem Administrasjonen fanget ikke opp alle virksomhetene som kvalifiserte til støtte. Derfor får serveringsbransjen mindre penger enn de først ble lovet. Publisert: 14. januar 2021, 15:24 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I et brev i Altinn kommer det fram at støtten blir lavere enn det serveringsbransjen først fikk beskjed om. FOTO: Jarle Aasland/skjermdump Altinn

Før jul fikk Stavanger kommune 16,25 millioner kroner fra staten. Dette er penger som skal gå til lokalt næringsliv som rammes av pandemien.

Kommunen bestemte seg for å gi hele potten til serveringsbransjen. Administrasjonen fikk i oppdrag å fordele midlene så rettferdig som mulig.

I kommunalutvalget tirsdag ble fordelingen formelt vedtatt, men nå viser det seg at bransjen får mindre penger enn de først ble lovet.

– Vi har fått et brev fra kommunen gjennom Altinn. Her kommer det fram at alle satsene er redusert med 20.000 kroner, sier innehaver av Harry Pepper og Armadillo, Knut Bergesen.

Disse satsene er 20.000 kroner lavere enn det kommunen først gikk ut med. FOTO: Skjermdump Altinn

Fikk ingen forklaring

Støtten skulle utbetales på bakgrunn av omsetning i 2019 og ble delt inn i tre kategorier:

Store foretak, med en omsetning mer enn 20 millioner, skulle få 190.000 kroner.

Mellomstore foretak, med en omsetning på 5 til 20 millioner, skulle få 160.000 kroner.

Små foretak, med en omsetning på mindre enn 5 millioner, skulle få 130.000 kroner.

I brevet som serveringsstedene nå har fått fra kommunen, viser satsene 170.000, 140.000 og 110.000 kroner i stedet for.

– Jeg synes det er rart at politikere, både i posisjon og opposisjon, står og slår seg på brystet over at de støtter bransjen, men så dukker dette opp uten en eneste forklaring, sier Bergesen og forsetter:

– Alle munner drar. For de små stedene utgjør dette en kraftig reduksjon.

Knut Bergesen driver Armadillo og Harry Pepper. Han reagerer på at kommunen ikke kom med noe informasjon i forbindelse med at støtten ble lavere enn lovet. FOTO: Kristian Jacobsen

Flere får støtte

Kommunedirektør Per Kristian Vareide skriver i en tekstmelding at kommunen har oppdaget flere som kvalifiserer til støtte.

– Årsaken er at vi ikke hadde fanget opp alle virksomhetene i Stavanger som tilhørte de kategoriene vi hadde lagt til grunn ved første utsendelse av informasjon. Når vi nå har fått fanget opp de som falt ut, fordeles beløpet på flere. Altså alle får litt mindre, skriver kommunedirektøren.

LES MER: Burgerkjeden utvider: – Vi mener tiden er riktig for å gi gass

LES MER: Måtte stenge søsterrestaurant, men håpet lever fortsatt

Næringssjef i Stavanger kommune, Anne Woie, opplyser at det først var 110 serveringssteder som kvalifiserte til støtte. Nå er antallet 119.

Noen av de lokale virksomhetene som hadde rett på støtte var registrert under foretak andre steder i landet. Det er disse som har gått under radaren til kommunen og som fører til at flere må dele potten.

Hun presiserer samtidig at de opprinnelige summene var merket med «cirka».

– Jeg skjønner at dette kan være både overraskende og skuffende for de som var innstilt på en annen sum. Samtidig har vi jobbet på spreng for å få disse midlene ut og vi synes det er veldig bra at flere virksomheter i byen får støtte, sier hun.

Næringssjef i Stavanger kommune, Anne Woie, beklager at endringen ikke ble kommunisert til serveringsstedene. FOTO: Fredrik Refvem

Beklager

Bergesen mener imidlertid at kommunen har hatt god tid til å få oversikt over hvilke bedrifter som kvalifiserer til støtteordningen. Han viser til at Bergen og Oslo betalte ut støtten kort tid etter at tildelingen fra staten ble kjent.

– Og dersom det var snakk om at tilskuddet kunne reduseres, burde serveringsstedene blitt informert om dette, sier Bergesen.

Her tar også kommunen selvkritikk.

– Jeg beklager at vi ikke har fått kommunisert dette ut. Samtidig vil jeg be om forståelse for jobben som er gjort for å fordele midlene til flest mulig innenfor kategoriene og tildelingskriteriene som er satt, sier Woie.

Hun legger til at kommunen nå vil informere alle serveringsstedene om hvorfor satsene er redusert.

Publisert: 14. januar 2021, 15:24