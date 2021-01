Aktuelt Sport 1 «Alle» vil ha hjemmetreningsutstyr: Sportsbutikkene sliter med å møte etterspørselen Treningssentrene på Nord-Jæren har vært stengt siden 5. januar. Det merker sportsbutikkene i regionen godt. Publisert: 28. januar 2021, 19:00 Christine Andersen Johnsen

– Vekter, strikker og stortrim-apparater har solgt best, sier avdelingssjef for sport og helse på XXL Forus, Henrik Øvestad. FOTO: Privat

Fra og med 5. januar måtte treningssentrene på Nord-Jæren stenge dørene. Det har ført til at flere treningssentre sliter økonomisk - men nedstengningen har gitt gode tider for sportsbutikkene.

Selgerleder for sport og helse på XXL Forus, Henrik Øvestad forteller til Byas at de har merket stor etterspørsel etter hjemmetreningsutstyr i varehuset, etter at treningssentrene stengte i januar.

Det er vekter og strikker samt stortrim-apparater som har solgt best.

– Stortrim-apparater er tredemøller, spinningsykler, romaskiner og liknende utstyr som folk normalt bruker på treningssenteret, sier han.

Matter og vekter er blant varene som er svært populære i sportsbutikkene på Nord-Jæren nå. FOTO: Shutterstock

Han forteller at det har vært stor etterspørsel etter varene og at det i perioder har vært utsolgt for enkelte produkter.

– Samtidig har vi dyktige selgere som er gode på å finne rett produkt og andre alternativer til kunden om det skulle være tomt, svarer han.

Folk fornyer ikke treningsgarderoben

En annen tendens i sportsbutikkene er at kundene ikke er så interessert i å fornye treningsgarderoben for å trene på stuegulvet eller i garasjen.

– Vi har opplevd en nedgang i kjøp av treningstøy, men en stor etterspørsel etter hjemmetreningsutstyr, sier daglig leder Joakim Torkelsen på Intersport i Stavanger.

– Matter får man ikke nok av, strikker og andre hjemmetreningsutstyr er det vi har opplevd størst økning på, sier han.

Torkelsen forteller at de har hatt problemer med å møte den store etterspørselen:

– Det er vanskelig å få tak i nok varer. Koronapandemien har ført til logistikkproblemer for leverandørene, og ikke minst fabrikker som har holdt stengt.

På Intersport opplever å være utsolgt for det populære hjemmetreningsutstyret store deler av tiden.

– Vi får inn nye partier, men selger det ut etter ganske kort tid.

Økt etterspørsel på fottøy

Oddbjørn Kverneland, daglig leder på Sport 1 Kvadrat forteller at også deres butikk har opplevd økt etterspørsel på treningsutstyr etter at sentrene stengte.

– Vi har merket økt hjemmetreningsutstyr, som strikker, kettlebells og vekter. I tillegg har etterspørselen økt etter all slags fottøy, som løpesko og tursko, sier Kverneland.

Også han merker at folk ikke er så interesserte i å fornye garderoben med treningstøy når de skal trene hjemme i stua eller garasjen:

– Vi merker en lavere etterspørsel etter treningstøy, men det har også vært litt dårlige tilgang fra leverandørene på den typen tøy, sier han.

Den økte etterspørselen etter hjemmetreningsutstyr var spesielt stor da treningssentrene stengte i mars i fjor.

– Da var ingen forberedt på det. Vi ble utsolgt for hjemmetreningsutstyr med én gang, og flere varer var utsolgt helt frem til sommeren i fjor, sier han.

– Sportsbutikkene er vinnerbransjen

Bransjedirektør i Virke faghandel, Bror William Stende, forteller at koronapandemien har ført til god business for sportsbutikker i hele Norge.

– Det var litt tøft i starten av fjoråret, men så kom våren. Folk var hjemme, det skulle ikke reises, og man skulle bruke nærområdene sine og naturen der. Det gikk i løpeutstyr og sykler - og hengekøyer aldri solgt så mye noen gang. Sportsbutikkene var en av vinnerbransjene i fjor, med 12,4 prosent vekst mot 2019.

Bror William Stende er bransjedirektør i Virke faghandel. Han forteller at sportsbutikkene var bransjevinnere i 2020. FOTO: Virke

Han forteller at det særlig har vært en eksplosjon i etterspørsel i regioner hvor treningssentrene har holdt stengt.

– Etterspørselen etter treningsutstyr til hjemmet var man ikke forberedt på, og det har gjort det veldig vanskelig for butikkene å få tak i vekter og annet populært treningsutstyr fra leverandører. Det kan også skyldes at flere land har økt etterspørsel, sier han.

Netthandel har eksplodert

Netthandel har eksplodert generelt, og ifølge Stende gjelder dette sportsbransjen også.

– Det er utrolig hvordan dette har snudd oss rundt. Frykten for å bli smittet gjør nok at man heller sitter hjemme i trygghet og bestiller fra nett, sier han.

– Frykter dere at det blir tøffere for bransjen når samfunnet åpner igjen?

– Jeg tror at 2021 blir brukbart, men vi får trolig ikke samme vekst som i fjor. Nedstengningen av kjøpesentrene på Østlandet nå kan nok påvirke også. Nå har vi jo fått beskjed av Bent Høie om å holde oss hjemme i vinterferien. Blir det norgesferie, selges det mye sportsutstyr, sier han.

