Aktuelt Kristian Valen HELGÅ: Kristian Valen, teaterkunst og en DJ-legende returnerer Usikker på hva du skal gjøre i helgå? Frykt ikke: Her er noen nøye utvalgte helgetips! Oppdatert: 14. oktober 2021, 15:30 Tor-Arne Vikingstad

Kristian Valen er klar med nytt show. Første stopp: Stavanger.

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag 15.–17. oktober 2021.

Siddismarked på Torget

Torget fylles med kaffe, smykker, røykelaks, spekepølser og mye mer på lørdag. I tillegg vil det også være et eget område med brukt- og vintageprodukter. Kom og kjøp!

Sentrum fylles med alt mulig på siddismarked denne helgå!

Standup i Stavanger og Sandnes

På fredag fylles Folken med standupkomikere. Kevin Kildal bak podkasten «Klagemuren» headliner, med konferansier André Jerman på støttebenken. På plakaten står også Gudmund Husdal, Frida Andersen, Jørgen Haugvaldstad og Thomas Sanne.

På lørdag flyr deler av banden videre til Sandnes Brygge, for et totimers show med samme headliner pluss Trond Anfinnsen, Thomas Sanne, Caroline Enoksen og André Enoksen. Latter er den neste beste medisinen, like bak vaksiner!

Her er noen av komikerne du kan se denne helgå i Stavanger og Sandnes.

LES MER: Stavangers hemmelige skybar

Kristian seiler igjen

Denne helgen har Kristian Valen premiere med sitt splitter nye show! Han returnerer til hjembyen og Stavanger Konserthus med tre show i løpet av helgå. Det rapporteres om få billetter igjen. Kast loss, kjøp billett og bli med på Kristians nye seilas!

Kristian Valen er klar med nytt show. Første stopp: Stavanger.

En legende returnerer til Cementen

Den legendariske platespilleren DJ Friendly kommer til Cementen lørdag 16. oktober. I løpet av pandemien har han vært nødt til å avlyse 20 fester på Cementen. Puben åpner 20:00, dansegulvet åpner 23:00. Om du sniker deg inn før midnatt, får du komme gratis!

DJ Friendly kommer til Cementen lørdag 16. oktober

LES MER: Sager seg inn i nabolokalet for å starte ny bar

Klar for nye impulser?

«Rekviem» hadde urpremiere i september, og holder enda koken i Teaterhallen på Rogaland Teater. Forestillingen er bygget på diktet «Rekviem» av Anna Akhmatova, i gjendikting av Halldis Moren Vesaas. Teateret selv omtaler forestillingen som et «allkunstverk», og mottok terningkast fire av Aftenbladets anmelder. Han skriver:

«Rekviem er nok ikkje for alle. Det er kompetent leik og eksperimentering med teateruttrykk, det er å ta kunstnariske og kreative sjansar. Og det heiar eg – for the record – tusen prosent på at Rogaland Teater gir rom for».

Kanskje på tide å utfordre seg selv?

Helga Guren er skuespiller og ildsjel bak Rogaland Teaters «Rekviem».

LES MER: Sushitest: – Nei, nei. NEI!

Publisert: 14. oktober 2021, 15:05 Oppdatert: 14. oktober 2021, 15:30