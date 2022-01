Aktuelt Alexander L. Kielland-ulykken Kort forklart: Alexander Kielland-ulykken Det nærmer seg 42 år siden den tragiske hendelsen som tok livet av 123 personer i Nordsjøen. Publisert: 09. januar 2022, 19:00 Thommas Husevik

Den er på ny å finne i medienes søkelys, og står sentralt i to nye TV-serier som rulles ut på norske skjermer i 2022, Lykkeland på NRK og Katastrofen Kielland på TV 2.

Alexander Kielland-ulykken er den tragiske hendelsen som fortsetter å engasjere, på godt og vondt.

Tragedien står fortsatt igjen som den største ulykken i norsk industrihistorie.

Anmeldelse Katastrofen Kielland : Jakta på Kielland-svar

Anmeldelse Lykkeland: Oljerikdommens pris

Les også: Dokumentarserien «Katastrofen Kielland»: – Forventer at den vil være en øyeåpner

FAKTA: Kielland-ulykken 27. mars 1980 ble ett av beina på «Alexander Kielland»-plattformen på Ekofisk-feltet i Nordsjøen revet av.

212 mennesker var om bord. 123 mennesker omkom. 89 ble reddet. 30 ble aldri funnet.

I september 1983 ble plattformen snudd og seks omkomne ble funnet.

18. november 1983 ble plattformen senket på 700 meters dyp i Nedstrandfjorden.

Ulykkeskvelden

En tidlig vårkveld i slutten av mars 1980, på en relativt fersk boligplattform i Nordsjøen.

Vi befinner oss på Ekofisk-feltet, helt sør på den norske sokkelen.

Produksjonsplattformen «Edda 2/7 C» med boligplattformen «Alexander L. Kielland» til høyre.

Det var her at det hele skulle gå så fryktelig galt, og en plattformkonstruksjon på over 10,000 tonn skulle velte i høy, kald og urolig sjø.

212 personer befant seg på plattformen den skjebnesvangre kvelden, hvorav 123 av dem måtte bøte med livet.

89 personer ble reddet fra ulykkesstedet.

FAKTA: Boligplattformen Alexander L. Kielland Ferdigstilt og levert den 5. juni 1976

Bygget ved det franske verftet CFEM i Dunkerque

Opprinnelig bygget som boreplattform, men omgjort til boligplattform.

Plattformdekket målte 103 ganger 99 meter, og veide totalt 10 105 tonn.

Oppkalt etter Stavanger-forfatteren Alexander Lange Kielland.

Eid av Stavanger Drilling II AS.

Leid inn av oljeselskapet Phillips Petroleum, til bruk på Ekofisk-feltet.

Var i 1980 forbundet med produksjonsplattformen Edda 2/7C.

Kunne losjere opptil 386 personer om gangen.

212 personer var om bord på plattformen ulykkeskvelden, 27. mars 1980.

18. november 1983 ble plattformen senket på 700 meters dyp i Nedstrandfjorden.

Årsaken

Funn gjort i etterkant viste at kantringen skyldtes et såkalt utmattingsbrudd, altså gjentatte belastninger over tid, på metallkonstruksjonen under plattformen.

Det var ett av de såkalte støttestagene på plattformen, det vil si metallkonstruksjonen mellom de fem plattformbeina, som ikke tålte mer, og som omsider ga etter.

Den avrevne D-leggen med staget D-6 hvor hydrofonen var satt inn. D-leggen ble tauet inn til Åmøyfjorden ved Stavanger i slutten av mars 1980.

Bruddet førte så til at det ene av de fem beina brakk av, og resulterte kort tid senere i kantringen, som igjen førte til det katastrofale forliset.

Etterspill

Tiden etter ulykken og helt frem til i dag, har vært preget av fremstilling av en rekke ulike teorier og hypoteser om hva som førte til svikten på plattformen:

Fra politiets undersøkelser om bord på plattformen «Alexander L. Kielland» i Gandsfjorden 4. oktober 1983.

Det norske granskningsarbeidet pekte på at det var gjort feil i sveisearbeidet ved det franske verftet som konstruerte Alexander L. Kielland.

Den franske granskningsrapporten viste imidlertid at feil bruk av plattformen, altså etter at den ble gjort om til boligplattform, fra å være en boreplattform, rev den i stykker.

En rekke andre teorier har blitt framsatt i ettertid . Noen har pekt på sabotasje, andre på sammenstøt med skip, og noen har pekt på svakheter i metallet.

Mer om Kielland-ulykken finner du her på Aftenbladet.no!

I 2020 var det 40 år siden «Alexander L. Kielland»-ulykken Fra minnemarkeringen ved Kielland-monumentet «Brutt lenke» på Smiodden i Kvernevik.

Publisert: 09. januar 2022, 19:00