Milla Sofie Hansen (16) er Sandnes-ungdommens nye ordfører: – Alle skal ha en god oppvekst her Milla Sofie Hansen (16) er valgt til ny ung ordfører i Sandnes. – Alle skal ha en god oppvekst i Sandnes, sier hun. Oppdatert: 16. november 2021, 17:24 Christine Andersen Johnsen

16 år gamle Milla Sofie Hansen er ny ung ordfører i Sandnes kommune.

– Jeg har selv vokst opp i en ressurssterk familie, og ønsker at alle skal ha en god oppvekst i Sandnes, uansett bakgrunn. Alle skal kunne gå på fritidsaktiviteter og ha en god skolehverdag, sier Milla Sofie Hansen, som er valgt til ny ung ordfører denne perioden, og tar over stafettpinnen etter Sanna Rana.

Hansen ble valgt på Sandnes-ungdommens kommunestyremøte 28. oktober.

16-åringen har en lang CV, til tross for sin unge alder:

Elevrådsrepresentant på barne- og ungdomsskolen.

Nestleder i elevrådet på Lundehaugen ungdomsskole i 8. klasse.

Leder av elevrådet i 10. klasse.

Har nå begynt på danselinja på Vågen videregående.

Representant i Sandnes barn og unges kommunestyre, nå i sin tredje periode.

Sitter i områdeutvalget for Sandve og Ganddal.

Ung ordfører.

– Da Sanna Rana gikk av, kjente jeg at dette var noe for meg og at jeg vil trives med det vervet. Jeg har erfaring med å sitte i det unge kommunestyret i to perioder og jeg har erfaring som elevrådsleder. Det er en del å gjøre, men jeg liker godt når det skjer ting, sier hun.

FAKTA: Sandnes unge kommunestyre Skal ivareta barn og unges interesser i kommunen. Representantene er valgt via elevrådene i ungdomsskolene og de videregående skolene i Sandnes.

Er høringsinstans i saker som angår barn og unge og som er til behandling i administrasjonen, i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret.

Bystyret velger et formannskap bestående av ung ordfører, ung varaordfører, sekretær og 2. styremedlem.

De fire hjertesakene

Hansen har fire saker hun brenner ekstra sterkt for:

God skole

Helse – og særlig psykisk helse

Forskjeller i samfunnet

Klima

– Man skal glede seg til å komme på skolen, ha venner og trives. Samtidig er det viktig at du får et bra læringsutbytte, for du er jo der for å lære, sier hun.

Etter korona er hun spesielt opptatt av at kommunen må ta hensyn til psykisk helse blant unge.

– Jeg kjenner altfor mange som har dårlig psykisk helse, og syns det er viktig at det blir tatt på alvor, sier hun.

– Det er også viktig for meg at det skal være like muligheter for alle i Sandnes, uansett kjønn eller bakgrunn. Det må vises i politikken at alle er like mye verdt, og spesielt tenker jeg at skolen er et sted som kan utjevne forskjeller, sier hun.

Hansen opplever at mange unge er opptatt av klima, noe hun også mener at politikerne i kommunen bør tenke på:

– Vi har snakket om at vi må ta vare på de grøntområdene vi har, lage nye grøntområder og sørge for at det er masse trær. Vi må også passe på forsøpling og plast, og bruke all maten vi har, sier hun.

Hansen får sitte i Sandnes-ordfører Stanley Wiraks ordførerstol på barn og unges kommunestyremøter og formannskap.

Tar et oppgjør mot dårlige rykter

– Hvilket forhold har du til Sandnes?

– Jeg er veldig glad i Sandnes, men jeg vet at byen har et litt dårlig rykte. Nå som jeg har begynt på videregående og går i klasse med folk fra Stavanger, opplever jeg at holdningen til byen har vært preget av det dårlige ryktet Ruten hadde, sier hun, og legger til:

– De fra Stavanger ser på Sandnes som en liten plass, mens Stavanger er «byen», men selv tenker jeg at Sandnes er ganske stort, og vi har mange forskjellige flotte folk her.

Hun sier at hun har sett en bra utvikling i Sandnes de siste årene, ikke minst på grunn av den nye parken på Ruten:

– Ruten er sentrum av Sandnes, og så har det bare vært en slitt parkeringsplass. Jeg er veldig glad for at det ble som det er, en sosial møteplass med arrangementer og aktivitet, sier hun, og legger til:

Hansen er veldig fornøyd med forvandlingen av det som tidligere var en stor parkeringsplass på Ruten.

– Men så tenker jeg jo at jeg også skal være med og passe på at den utviklingen ikke stopper opp. Sandnes skal være en by for de unge.

– Fint å få være uavhengig

29. november sitter Hansen i ordførerstolen i kommunestyresalen på Rådhuset og leder sitt første møte som ung ordfører.

– Vil du bli politiker i fremtiden?

– Jeg tenker ikke nødvendigvis at politikk blir min vei, for jeg klarer ikke helt å knytte meg til et parti. Det er veldig fint at jeg nå kan påvirke og samtidig være uavhengig politisk, men ta sider i enkeltsaker, sier hun, men utelukker ikke en politisk karriere helt:

– Jeg syns jo det er veldig spennende, og hvis jeg får et godt inntrykk som ung ordfører, kan det jo hende at jeg vil fortsette. Jeg vil i hvert fall aldri slutte å engasjere meg.

Publisert: 16. november 2021, 17:00 Oppdatert: 16. november 2021, 17:24