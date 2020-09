Aktuelt Stavanger Olivenlunden 1830 åpner i Østervåg Et halvt år etter Oliviers & Co stengte dørene, åpner en ny olivenoljespesialist i samme lokale. – Vi tror ikke noen kommer til å bli skuffet, sier eieren. Publisert: 24. september 2020, 11:04 Ebba Schjølberg Eiring

Åse Suwanna Johnsen og Erik Engebrigsten utenfor Olivenlunden 1830 i Østervåg. Åpningsdag er torsdag 24. september. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

– Jeg tror folk har savnet Oliviers&Co, sier Erik Engebrigsten, eier av Olivenlunden 1830.

Går alt etter planen åpner den fransk-inspirerte kjeden dørene i O&Co sine gamle lokaler torsdag.

– Nå fortsetter vi O&Co, men i Olivenlundens navn sier Engebrigsten til Byas.

Han var selv med å åpne O&Co i Stavanger, men gikk over til Olivenlunden 1830 i 2017.

Olivenlunden har mange av de samme produktene, men et større utvalg, ifølge Engebrigsten.

– Det er gøy å komme tilbake med et nytt konsept der vi en gang startet, vi har veldig tro på det, sier han.

Selv om lokalene ikke var helt klare for besøkende da Byas var innom, gleder Johnsen seg til å ta imot kunder. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Matbyen Stavanger

Like før sommeren tok Olivenlunden 1830 over lokalet i Østervåg.

– I disse tider skal man ikke ha for store forventninger, men vi håper at det vil komme mye folk, sier Engebrigsten, som krysser fingrene for at tidligere O&Co-kunder vil vende tilbake til Østervåg.

– Vi tror ikke noen kommer til å bli skuffet, sier han.

At de velger å satse på butikk i Stavanger, er ikke tilfeldig:

– Vi er avhengig av at vi har et publikum som er opptatt av mat, vi kan ikke legge våre butikker et sted der det ikke er et aktivt matmiljø. At Stavanger er en matby er viktig.

– En «matopplevelse»

Det er Åse Suwanna Johnsen fra Stavanger som skal drive Olivenlunden i Østervåg.

Hun begynte å jobbe for kjeden i Tromsø for fire år siden, og skal nå være med å starte opp butikken i Stavanger.

– Jeg fikk tilbudet i sommer, og da sa jeg med én gang ja!

– Vi har en så nær og sterk tilknytning til produsentene våre at vi vet akkurat hvilke kvadratmeter eller tre oljene kommer fra, sier Johnsen. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Johnsen ser fram til å være med i oppstartfasen, og tror det blir kjempespennende å åpne dørene.

– Det skal være en matopplevelse bare å komme inn i butikken. Det skal føles fransk og fint! forklarer hun.

– Også er jeg nysgjerrig på hvordan kundebasen er i Stavanger. Men jeg tror det blir bra, det er mange matinteresserte folk her, legger hun til.

FAKTA: Olivenlunden 1830 Gastronomisk spesialforretning for

olivenolje, balsamico og kulinariske produkter fra Middelhavet.

Bedriften har til sammen 15 filialer over hele Norge

Erik Kramm Engebrigtsen og Per Axel Prytz startet Olivenlunden AS i 2001 under varemerket Oliviers&Co i Norge.

I 2017 ble Oliviers&Co solgt, og Engebrigsten og Prytz startet Olivenlunden 1830 sammen med franske Olivier Braussan, som også var den opprinnelige gründeren av Oliviers&Co.

15 filialer

Olivenlunden AS har fra før 15 filialer i hele Norge, men muligens er det å flytte til matbyen bedriften trenger.

Tall fra Proff.no viser nemlig at selskapet har gått fra solide millionoverskudd i 2005–2016, til røde tall de siste årene.

I 2017 omsatte selskapet for 71 millioner kroner, men fikk et negativt resultat før skatt på 11,8 millioner. Året etter var omsetningen like høy, men også da gikk selskapet med underskudd, denne gangen på 8,4 millioner kroner.

Regnskapet for 2019 er ikke offentlig ennå.

Publisert: 24. september 2020, 11:04