Åtte kjekke ting du kan gjøre i helga De neste dagene er det meldt sommervær i Stavanger, og det er en rekke aktiviteter du kan fylle opp helgen med. Publisert: 22. juli 2021, 13:38 Tonje Thorstad Kildal

Denne helgen er det melt opp mot 25 grader. FOTO: Jan Inge Haga

Denne guiden gjelder fra torsdag til søndag, 22.–25. juli 2021.

Vintagemarked

Hva: Bruktmarked

Hvor: Pedersgata 6, Langgata 11a og Nytorget

Når: Torsdag og fredag

Om du trenger nye klær, men ikke ønsker å ofre miljøet eller lommeboka for å få et nytt antrekk, kan du ta turen innom vintagemarkedet i Pedersgata. Arrangørene kan friste med at det second hand-selgere fra både Stavanger og hovedstaden, i tillegg til privatpersoner og småbedrifter.

Markedet er delt opp på tre områder, og er åpent fra 10–19 både torsdag og fredag.

Im Abendrot

Hva: Kunstutstilling

Hvor: Studio 17

Når: Fredag og lørdag

Når vi først er litt i hipsterhjørnet, kan vi også informere om at kunstneren Tor Erik Bøe skal ha sin første lokale kunstutstilling denne helgen. Fredag åpner nemlig utstillingen «Im Abendrot» i Studio 17.

Utstillingen vil bestå av Bøes skulpturer, og på fredagens åpning vil det også være to opptredener. Er du opptatt på fredag trenger du likevel ikke å stresse, for utstillingen er åpen på lørdag også.

På vintagemarked kan du skaffe deg flere godbiter til en rimelig pris. FOTO: Anders Minge

Dartturnering

Hva: Dartturnering

Hvor: Fun Center Sandnes

Hvor: Fredag, 18:00–23:55

Ønsker du å dyrke konkurranseinstinktet, kan kanskje dartturneringen på Fun Center på Kvadrat være noe for deg. Om du ikke er fan av dart men likevel har lyst på konkurranse, eller andre utfordring har også Fun Center andre aktiviteter som minigolf, hinderløype og bazookaball. Etterpå er det også muligheter for å roe både pulsen og nervene med en slush eller et pizzastykke.

Burger challenge

Hva: Burgerkonkurranse

Hvor: Smashin'

Når: Lørdag, kl. 17:00

Har du konkurranseinstinkt, men ønsker en mer stillesittende konkurranse, samtidig som du får i deg mat kan du være med på Smashin's burger challenge. Konkurransen går ut på å spise 10 smashburgerpattys på til sammen 1kg, toppet med 10 skiver cheddar. Burgerne skal i tillegg skylles ned med 1 liter med tappøl, så man må være 18 år for å delta. Vinneren får måltidet gratis i tillegg til en hedersplass på veggen.

Det er dessverre bare fem stykker som kan delta, så det er førstemann til mølla. Men det er likevel mulighet for å booke bord for å se på konkurransen, eller se livestreamen fra sofaen hjemme.

Har du høyt konkurranseinstinkt og god matlyst kan du prøve deg på konkurransen som går ut på å spise 1kg med burgere. FOTO: Stavanger Aftenblad

Fotball-NM

Hva: Fotball-NM

Hvor: Hinna stadion, Midjord stadion, Sola stadion og Jørpeland stadion

Når: Lørdag 24. juli

Lørdag sparkes NM for herrer i gang, og det vil være flere lokale lag som møter hverandre. Allerede fra kl. 15:00 kan du se Hinna og Bryne møte hverandre på Hinna stadion, etterfulgt av Sandnes Ulf mot Brodd kl. 16:00, fotballkvelden avsluttes med at Madla møter Sola og Viking møter Staal Jørpeland kl. 18:00. Så om du ikke fikk nok fotball av en måned med EM, kan du altså bruke en hel dag på fotball denne helgen.

Vidar Villa-konsert på dekk

Hva: Vidar Villa konsert

Hvor: Stavanger og Sandnes

Når: Lørdag og søndag

I 2020 kjøpte Vidar Villa ferjen «MS Bjørvika» sammen med to kompiser. Båten som i dag er et slags flytende utested kommer til Rogaland i helgen, og Vidar Villa skal selv holde konsert på dekk. Båten legger først til ved Skagenkaien i Stavanger sentrum på lørdag, før den går videre til Rådhuskaien på søndag. Så om du er giret på konsert, eller bare har lyst til å feste på en båt, kan du gjøre det både på lørdag og søndag.

Lørdag skal flere lokale fotballag møte hverandre når NM sparkes i gang. FOTO: Marie von Krogh

Nyte været

Hva: Hva som helst

Hvor: Hvor som helst

Når: Når som helst

Denne helgen er det meldt opp mot 25 grader og sol. Det betyr at man ikke nødvendigvis er avhengig av arrangementer for å gjøre noe. Rogaland har både masse fine strender og turområdet hvor man kan nyte solen. I tillegg er det også flere steder man kan gå ut for å ta seg en is, eller en utepils i varmen. Etter helgen er det meldt regn igjen, så det kan være lurt å utnytte været nå mens det fortsatt er fint.

#Ungsiddis

Hva: Videokonkurranse

Hvor: Stavanger

Når: Frem til 15. august

Om du er mellom 13 og 19 år, og liker å lage videoer har du nå muligheten til å vinne 25.000 kroner i Stavanger kommunes sommerkonkurranse #Ungiddis. Det eneste du trenger å gjøre for å delta er å lage en video på mellom 30 sekunder og tre minutter hvor du viser frem hva som gjør Stavanger til en bra by. Deretter må du legge ut videoen på Instagram eller Tiktok med emneknaggen #ungsiddis, eller sende den inn til kommunen. Personen som lager den beste videoen stikker av med 25.000 kroner, men det vil også bli pengepremier til de 20 beste.

Publisert: 22. juli 2021, 13:38