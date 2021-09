Aktuelt Russetid Russebussen betalte 32.000 – sjåføren møtte aldri opp Russebussen «Wild Card 2021» har fremdeles ikke fått tilbake pengene for sjåføren som aldri møtte opp. Nå advarer de neste års russ. Publisert: 29. september 2021, 19:00 Tor-Arne Vikingstad

Russegjengen i «Wild Card 2021» har i flere måneder forsøkt å få pengene sine tilbake.

– Vi har mast i hele sommer på pengene. Han ødela mye for oss, sier eks-russ Mikkel Flesjaa til Byas/Aftenbladet.

I mai 2021 skrev guttene i russebussen en avtale med en sjåfør. De holdt et møte, skrev kontrakt og betalte depositum. Hensikten var at ingen skulle trekke seg fra avtalen, og at guttene fikk en bussjåfør til feiringen.

Klokken fire på natten fikk de meldingen om at sjåføren hadde fått influensa. Det var bare få timer til avtalen deres. Han skulle fikse en vikar, men det gikk heller ikke.

Gjengen i bussen jobbet hardt for å spare til både buss og sjåfør.

VG: Dette gjelder flere russebusser

Tirsdag kunne VG avdekke at flere russebusser har blitt lurt av mannen.

Etter at Flesjaa og kompani fortalte om hendelsen i et forum, viste det seg at dette gjaldt flere russebusser over hele landet.

– Vi så fort at seks, sju andre busser har opplevd akkurat det samme. Unnskyldningene for at vi ikke har fått pengene tilbake går ut på alt fra ferie til sykdom, sier Flesjaa.

Flesjaa forteller om et stort spenn i profesjonalitet og redelighet blant firmaer knyttet til russefeiringen. Flere leverandører innen lyd, lys, interiørbygging og bussreparasjoner har tatt blodpris for diverse tjenester.

– Etter at vi signerte en lydanlegg-avtale med et selskap, fant vi ut at vi kunne fått det for halvparten av prisen et annet sted. Samtidig har vi også opplevd aktører som har strekt seg langt, jobbet dag og natt og virkelig gitt god service. Det varierer veldig, sier Flesjaa til Byas/Aftenbladet.

LES MER: Landstreffet i Kongeparken 2022 er snart utsolgt

Hva med sjåføren?

Til VG har sjåføren fortalt på telefon at han ikke har noen ting å skjule. Han gir uttrykk for at han har et firma med flere sjåfører, men at han ble rammet av korona.

Han sa også til VG på telefon at han ønsket å diskutere saken med en advokat og at infoen fra russebussene i denne saken er feil. Han har ikke konkretisert hva han mener er feil, ei heller opplyst navnet på advokaten. VG har gjort gjentatte forsøk på å få sjåføren i tale.

Flesjaa har på sin side et klart råd til neste års russ.

– Det er utrolig viktig å sjekke andres erfaringer med tilbydere før man inngår avtaler eller pengene går ut av konto, sier Flesjaa.

Hanna Tørres jobber med å hjelpe barn og unge med gratis rettshjelp. En viktig ting man kan gjøre på forhånd er å helgardere seg med en kontrakt, og aldri betale fullt beløp med én gang.

Hvem skal man spørre om hjelp?

I motsetning til byer som Bergen og Oslo, så har ikke Stavanger et dedikert gratis rettstilbud til unge siddiser og studenter i byen.

Stavanger-russen representeres nå av «Barnas jurist» i Kirkens Bymisjon. Hannah Tørres er teamleder i avdelingen i Oslo.

– Vi er et tilbud for hele landet. Alle under 25 år kan ta kontakt med oss på telefon, e-post, via nettside, Instagram eller Facebook, sier Hannah Tørres til Byas/Aftenbladet.

LES MER: Prisforskjellen ga russen hakeslepp: – Vi føler at noen prøver å utnytte oss

Hun sier at avdelingen bistår i alt fra mobbesaker og barnevern til arbeids- og utleiekonflikter.

Tørres har klare råd til annen russ som ender opp i samme situasjon som «Wild Card»-gjengen.

– En viktig ting man kan gjøre på forhånd er å helgardere seg med en kontrakt, og aldri betale fullt beløp med én gang. Her har Stavanger-russen vært gode fra begynnelsen av, avslutter hun.

Alle saker om russetid finner du her på Aftenbladet.no