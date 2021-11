Aktuelt Stian Robberstad Snart åpner bar med 18-årsgrense i Pedersgata Matros bar åpner 1. desember, og lover lokalt øl og kulturarrangementer. Det kan også komme flere utesteder på Nytorget. Publisert: 27. november 2021, 16:00 Janne Håland

Bak bardisken i messing henger et bilde av søskenbarnet til eier Stian Robberstad. – Baren er bygget rundt historien hans. Han dro til sjøs som femtenåring, sier Robberstad.

– Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Stian Robberstad.

Han er et kjent fjes i kulturbransjen, og har tidligere jobbet årevis i Stavangers uteliv.

– Jeg har alltid drømt om å ha egen bar. Da mulighetene åpnet seg i Pedersgata i sommer, var det bare å slå til, sier han.

Drømmen går i oppfyllelse når han onsdag åpner Matros bar i Pedersgata 6, i etasjen under Original Thai Food.

Her kommer Matros bar.

– Alle er velkomne her. Vi legger opp til 18-årsgrense, fordi vi tenker det er fint at de unge også kan gå på bar i denne delen av sentrum, sier Robberstad.

Inspirert av sjømenn

Omtrent alt interiøret er kjøpt brukt, og gir retrovibber i lokalet. Baren vil være inspirert av den lokale sjøfartshistorien, og på veggen bak bardisken henger et stort bilde av en ung matros.

– Baren er bygget rundt historien til søskenbarnet mitt, som dro til sjøs som femtenåring, sier Robberstad.

Også interiøret på toalettet er bruktfunn. Vasken ble kjøpt for 300 kroner på Finn.

Sjøfartspreget kommer fram på do også.

Familien til Robberstads far bodde i et bittelite hus fullt av unger i Midtre Dalgate, en parallellgate til Pedersgata. Flere av familiemedlemmene er innrammet på veggen bak baren.

– Over tusen sjømenn hadde adresse i Pedersgata mellom 1860 og 1960. Matros blir til hyllest for alle sjømennene som bodde her, i området og ellers i byen.

Mat fra naboene

Robberstad er blitt omtalt som «urban aktivist», jobbet før på Tou og driver produksjonsselskapet Storhaug Productions.

– Dette er en del av kulturlivet jeg liker og som jeg har savnet etter mange år borte. Her blir det også konserter, foredrag, samarbeid med KåKå, Kammermusikkfestivalen og MaiJazz. Kanskje også minimarked eller pop-up butikk på lørdager. Jeg ønsker å gi noe til gata og området, sier han.

Robberstad fant en tapet med drikkende og røykende apekatter, men den var altfor dyr. Derfor tegnet han heller flasker, hatter og sigaretter på en annen ape-tapet selv.

Stian Robberstad har en forkjærlighet for stokker. Det viser igjen i lokalet i den nye baren hans.

I tappekranene blir det lokalt øl, og det er mulig å ta med mat inn.

– Jeg håper å få til et samarbeid med naborestauranter, sier Robberstad.

Bodde sjømenn her

Foreløpig blir trolig åpningsdagene onsdag til lørdag.

– Jeg vil jobbe så mye jeg kan selv, og hvis det går bra, kan det hende jeg ansetter noen, sier Robberstad.

Sjakkgulvet har Robberstad selv valgt, fordi det minner ham om tiden han jobbet på Sting. – Jeg har mye kjærlighet for hvordan Sting var før, sier han. Legg for øvrig merke til den lave bardisken. – Da kan folk sitte på benker, og likevel sitte i baren, sier Robberstad.

Kontrakt er signert med Pedersgata Utvikling AS, og skjenkebevilling for øl og vin er i boks. Noen småting gjenstår i lokalet, men målet er å åpne 1. desember.

Stian Robberstad har stått for interiøret og det innvendige arbeidet selv.

Ønsker flere utesteder

– Det var tilfeldig at det ble akkurat det lokalet, men jeg har funnet ut at fire sjømenn har bodd i det huset. Det er litt kult, da. Det er mye på gang i gata, og det er behov for en ny bar i området, mener Robberstad.

Det er Pedersgata Utvikling enige i.

– Vi vil at Pedersgata skal være en destinasjon for mat, kultur og opplevelser. Nå er det mye mat, og vi ønsker å kunne tilby ulike møteplasser hvor folk kan fortsette kvelden etter å ha spist. Vi hadde tenkt på at vi ønsker flere utesteder i gata da Robberstad tok kontakt, sier markedsansvarlig Marte Meinseth.

Fra før ligger Martinique og Lapin vinbar i Pedersgata.

– Det er aktuelt med flere utesteder på Nytorget, og vi er i dialog med flere aktører, uten at jeg kan si noe mer om det nå, sier Meinseth.

