Aktuelt Stavanger Ny klesbutikk flytter inn i Kirkegata 1. mars åpner Livid sitt gjenbrukskonsept i Kirkegata 19. Publisert: 05. januar 2022, 07:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Livids gjenbrukskonsept, som går under navnet Past Workshop, åpner i lokalet til venstre i Kirkegata i Stavanger sentrum.

Dette forteller produktsjef i Livid, Ole Eivind Siggerud, til Byas.

– Stavanger er en stor og viktig by i Norge. Vi liker godt at byen har et levende sentrum. Derfor var dette neste steget naturlig for oss, sier han.

Kleskjeden startet opp i Trondheim i 2010. Først som systue hvor kunder kunne få skreddersydde jeans. Etter hvert utvidet Livid med egen kolleksjon for herrer i 2013 og for kvinner i 2019.

Stavanger blir den fjerde byen i landet for selskapet, som fra før har butikker i Oslo, Trondheim og Bergen.

Sommeren 2020 startet Livid opp Past Workshop på Grünerløkka i Oslo, hvor det i hovedsak er vintage- og gjenbruksklær som er i hyllene.

Det er dette konseptet som kommer til Kirkegata i mars.

– Nå er vi gira på å komme i gang og bli kjent med byen. Vi har flere og store planer for 2022 også, men først ønsker vi å åpne i Stavanger, sier Siggerud.

Publisert: 05. januar 2022, 07:00