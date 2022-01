Aktuelt Restaurant Åpner ny restaurant: – Først i Norge med noen av rettene Miyako skal by på asiatisk fusion-mat i Pedersgata. – Man skal slite med å finne mange av rettene andre steder i Nord-Europa, sier gründeren. Publisert: 21. januar 2022, 15:00 Janne Håland

Rizwan Rafiq driver restauranten Zouq, og skal snart i gang med et nytt matkonsept (arkivfoto).

– Det er superpopulært i Pakistan, sier daglig leder Rizwan Rafiq.

Han driver også den pakistanske restauranten Zouq, som for halvannet år siden utvidet og flyttet til nye lokaler i Pedersgata. Allerede da kunne Rafiq røpe at de ønsket å starte et nytt matkonsept i de gamle lokalene i samme gate.

Her, i Pedersgata 12, åpner Miyako i vår.

Nå er det klart hva det blir; sushi og det han omtaler som indo-kinesisk mat!

– Det er en idé vi har hatt lenge. Sushien vil bli forholdsvis tradisjonell, men kanskje med en liten vri. Den siste biten er kanskje mest interessant, sier Rafiq.

Altså en moderne tolkning av asiatisk mat, med inspirasjon fra Pakistan og India.

– Det blir wok med ris og nudler, men det smaker ikke som kinamat gjør i resten av verden. Og selv om det kan være indiske krydder i, blir det uten naan-brød, forklarer han.

Gammelt konsept

Og dette er faktisk ikke en ny greie. Matkombinasjonen oppsto da kinesere emigrerte til India og Pakistan da landene var kolonisert.

– For at lokalbefolkningen skulle like maten de lagde, måtte de for eksempel bruke lokale krydder. Noen retter ble endret, mens andre, helt nye retter ble skapt. De siste tiårene har også retter med inspirasjon fra andre Sørøst-Asiatiske land blitt svært populære, sier Rafiq.

Her er Rafiq i restauranten Zouq, som han også driver.

Miyakos meny vil være inspirert av flere land i østlige Asia. Han tror restauranten er først i Norge med et slikt konsept.

– Jeg tror at man til og med skal slite med å finne mange av rettene våre i Nord-Europa. Selv om det er en flere hundre år gammel mattradisjon, er den ny her, sier han.

Røper yndlingsrett

Et eksempel på en slik rett han har savnet i Norge er «Chicken Manchurian».

– Den spiser jeg alltid når jeg er i Pakistan, og har vært forelsket i den siden jeg var et lite barn. Den har en helt unik smak, som er vanskelig å forklare, sier Rafiq.

På Wikipedia omtales den indiske tilpasningen av den kinesiske retten som svært populær.

Et eksempel på Chicken Manchurian.

Håper å åpne i mars

Yndlingsretten skal stå på menyen når Miyako åpner, forhåpentligvis innen mars. Koronapandemien har ført til noen forsinkelser, men nå gjenstår bare kosmetiske endringer i det gamle Zouq-lokalet, som ny tapet og maling.

– Vi skal fortsatt ha et åpent kjøkken, slik at man skal kunne se hvordan maten blir laget, lover Rafiq.

Miyako er egentlig et japansk jentenavn, som ifølge det store internettet kan bety barn, by eller vakker, avhengig av hvordan det staves på japansk.

– For å være helt ærlig, slet vi lenge med å finne navn. Det har heller ingen dyp mening, dessverre, vi syntes bare det var et kult navn.

