– Ingen skam å snu, Tonje Brenna!

MENINGER: Forrige uke informerte kunnskapsminister Tonje Brenna om at alle ordinære eksamener avlyses til våren, og begrunner det med at dette er den mest rettferdige løsningen for elevene. Konsekvensene av å avlyse eksamen er at elever i hele landet mister den ene rettferdige karakteren på vitnemålet sitt.