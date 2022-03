Aktuelt Yrkesfag Disse klassene vil opprettes og legges ned på VGS Alle idrettsklassene på Sola består, men den såkalte «kuldelinja» henger i en tynn tråd. Se full oversikt her. Publisert: 18. mars 2022, 16:33 Lone Sætre Journalist

Nå blir det flere yrkesfaglige klasser, men kuldelinja på Godalen VGS vurderes fortsatt å legges ned. Kevin Lyse, Osman Muhammes, Nikolai Røkenes og lærer Otto Alvestad.

Grunnet høye søkertall ble det foreslått å øke antall klasser på yrkesfaglige linjer på videregående skoler i Rogaland.

Fredag var forslaget oppe til politisk behandling. Inntaksnemnda var enig i alt seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune Helge Eide presenterte, bortsett fra å legge ned én klasse på VG1 idrettsfag på Sola.

– Jeg er godt fornøyd! Politikerne har god innsikt i feltet, og vi har hatt en fin diskusjon rundt saken, sier Eide.

Satses på skoler langs Nord-Jæren

– Det var viktig for meg å opprettholde alle klassene på VG1 idrettsfag på Sola. Denne skolen har et fantastisk læremiljø innen idrett. Det hadde vært synd å fjerne en klasse der, og muligens rive opp et idrettsmiljø, forklarer Astri Furumo leder i inntaksnemnda.

Hun forteller videre at det satses på skoler langs Nord-Jæren.

– Elevtallet stiger. Istedenfor å bygge ned, må vi passe på de skolene vi har, legger Furumo til.

Leder i inntaksnemnda Astri Furumo ønsket ikke å legge ned en klasse på idrettslinjen Sola VGS.

Øker klasser på yrkesfaglige linjer

Tone Grindland, regiondirektør i NHO, uttalte tidligere til Aftenbladet at bedrifter trenger yrkesutdannet arbeidskraft. Flere i Rogaland søker yrkesfaglige linjer. Nå blir det flere plasser på ettertraktede linjer som elektro- og datateknologi og teknologi- og industrifag.

– I år var det litt annerledes. Flere søkte yrkesfag enn studiespesialisering. Trenden har snudd. Nå får vi heldigvis flere plasser. Likevel blir det krevende for skolene fremover med tanke på at yrkesfag krever mer plass, forteller Furumo.

Hun kan love at de som ikke får sitt førstevalg, får andre- eller tredjevalget.

– Størst prosent får førstevalget. Vi fokuserer og på at de som bor for eksempel langs Nord-Jæren eller Ryfylke, får plass nærme der de bor, legger Furumo til.

Full oversikt over klassene som legges til får du i faktaboksen under:

FAKTA: Klasser som opprettes på VG1: 1 klasse informasjonsteknologi og medieproduksjon ved Vågen vgs.

1 klasse elektro og datateknologi ved Randaberg vgs.

1 klasse elektro og datateknologi ved Gand vgs.

1 klasse elektro og datateknologi ved Åkrehamn vgs.

1 klasse elektro og datateknologi ved Godalen vgs.

1 klasse teknologi- og industrifag ved Gand vgs.

1 klasse teknologi- og industrifag ved Randaberg vgs.

1 klasse teknologi- og industrifag ved Haugaland vgs.

0,5 klasse teknologi- og industrifag m/ YSK ved Sauda vgs.

1 klasse håndverk, design og produktutvikling ved Godalen vgs. Klasser som opprettes VG2: 0,5 klasse rørlegger ved Jåttå vgs

0,5 klasse rørlegger ved Åkrehamn vgs

1 klasse el-energi og ekom ved Gand vgs

0,5 klasse betong og mur ved Godalen vgs

0,5 klasse industriteknologi ved Sauda vgs

0,5 klasse realfag ved Sola vgs

0,5 klasse realfag ved Skeisvang vgs

0,5 klasse SSØ ved Vardafjell vgs

0,5 klasse SSØ ved Sandnes vgs

0,5 klasse treteknikk ved Godalen Klasser som opprettes VG3: 0,5 klasse apotekteknikk ved Karmsund vgs

0,5 klasse realfag ved Kopervik vgs

1 klasse påbygg ved Bryne vgs

1 klasse påbygg ved Gand vgs

1 klasse påbygg ved Haugaland vgs

0,5 klasse helsesekretær ved Bergeland vgs

Foreløpig nedleggelse av kuldelinja

Linjen kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk ved Godalen VGS, ble foreslått lagt ned. Daglig leder Rolf Kristensen i stavangerfirmaet RK tekniske uttalte tidligere til Aftenbladet at dette ville være kritisk for bransjen. Forslaget ble basert på at det kun var én søker til linjen.

– Vi kan ikke beholde én linje med bare én i elev i klassen. Likevel tar vi saken opp til vurdering igjen på et nytt møte i juni. Blir det flere elever som ønsker å bytte til denne klassen, vurderer vi å beholde linjen på nytt, forklarer Furumo.

Full oversikt over klassene som legges ned finner du i faktaboksen under:

FAKTA: Klasser som legges ned: Klasser som legges ned VG1: 1 klasse studiespesialisering ved Kopervik vgs

1 klasse studiespesialisering ved Strand vgs

1 klasse helse- og oppvekstfag ved Åkrehamn vgs

1 klasse helse- og oppvekstfag ved Karmsund vgs (sparetiltak)

1 klasse helse- og oppvekstfag ved Haugaland vgs (sparetiltak)

1 klasse helse- og oppvekstfag ved Randaberg vgs (sparetiltak)

1 klasse helse- og oppvekstfag ved Bryne vgs (sparetiltak)

1 klasse helse- og oppvekstfag ved Dalane vgs (sparetiltak)

1 klasse teknologi- og industrifag ved Sauda vgs

1 klasse salg, service og reiseliv ved Godalen vgs

1 klasse salg, service og reiseliv ved Dalane vgs Klasser som blir lagt ned VG2 1 klasse kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk ved Godalen vgs

1 klasse helsearbeiderfag ved Karmsund vgs

1 klasse barne- og ungdomsarbeiderfag ved Åkrehamn vgs

0,5 klasse klima-, energi- og miljøteknikk ved Jåttå vgs

0,5 klasse klima-, energi- og miljøteknikk ved Åkrehamn vgs

1 klasse service, sikkerhet og administrasjon ved Åkrehamn vgs

1 klasse automatisering ved Gand vgs

1 klasse kjøretøy ved Gand vgs

0,5 klasse barne- og ungdomsarbeiderfag ved Sauda vgs

0,5 klasse SSØ ved Sola vgs

1 klasse SSØ ved Strand vgs

0,5 klasse SSØ ved Skeisvang vgs

0,5 klasse realfag ved Vardafjell vgs

0,5 klasse realfag ved Sandnes vgs

1 klasse service, sikkerhet og administrasjon ved Godalen vgs Klasser som blir lagt ned VG3: 1 klasse fotterapi ved Jåttå vgs (klassen skulle ha vært lagt ned i FT-sak 146/2021)

0,5 klasse SSØ ved Kopervik vgs

0,5 klasse tannhelsesekretær ved Bergeland vgs

1 klasse automatiseringsfaget ved Godalen vgs Klasser som blir lagt ned VG4: 1 klasse påbygg etter yrkeskompetanse ved Jåttå vgs

