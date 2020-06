Aktuelt Politivold Det blir antirasistisk støttemarkering i Stavanger lørdag Vil vise at Stavanger står sammen med de amerikanske demonstrantene, sier lederen av Antirasistisk Front Stavanger. Antirasistisk Senter mener det også finnes politidiskriminering i Norge. Publisert: 03. juni 2020, 19:00 Lone Sætre Journalist

George Floyd ga beskjed flere ganger om at han ikke fikk puste da en politimann satte kneet i nakken på ham. Han døde senere av skadene. Over hele verden viser nå folk at de støtter amerikanske demonstranter. FOTO: Jeff Chiu / AP

Folk over hele verden har delt svarte bilder på Instagram, for å vise sin støtte etter at George Floyd (46) ble drept av en politimann i USA.

I USA har afroamerikanere tatt til gatene i protest.

Lørdag 6.juni klokka 14 skal Antirasistisk Front Stavanger holde en støttemarkering i solidaritet med George Floyd og den internasjonale bevegelsen «Black lives matter» i Byparken i Stavanger. I skrivende stund har over 1.100 personer svart at de skal delta, ifølge Facebook-arrangementet.

Leder for Antirasistisk Front Stavanger, Nina Narvestad, mener det er viktig at hele verden engasjerer seg nå.

– Utallige svarte liv har gått tapt på grunn av rasistisk motivert politivold. Hele det amerikanske samfunnet er gjennomsyret av rasisme, og utslaget vises med den enorme fattigdommen blant afroamerikanere. Forskjellen nå er at alt filmes, sier Narvestad.

LES MER:

De opplever hets og hverdagsrasisme: – Han mente jeg hadde kjøpt meg inn i landet med sex

FAKTA: Her er saken som har ført til en eksplosjon av protester og oppmerksomhet på sosiale medier. 1. Hendelsen som startet alt 25. mai ble afroamerikanske George Floyd drept under en pågripelse utenfor en butikk i Minneapolis i USA. En politimann presset kneet mot nakken til Floyd til han etterhvert svimte av og ble erklært død samme dag. Tre andre politimenn var til stede under pågripelsen. Hendelsen ble filmet og skapte reaksjoner. 2. Et av mange tilfeller Dette skulle være dråpen etter flere tilfeller hvor ubevæpnede svarte menn har blitt drept av hvite politifolk i USA. Rasende protester i USA sprer seg til andre delstater som Denver i Colorado, Oakland i California og Louisville i Kentucky. 3. Siktet for drap Fredag 29.mai ble politimannen som drepte George Floyd siktet for drap. Alle fire politimennene som var tilstede under hendelsen ble sparket. Floyds pårørende ber også om pågripelse av de tre andre politimennene. 4. En endelig dødsårsak bekreftet Familien til George Floyd bestilte en privat rapport for å finne dødsårsaken, etter at første obduksjonsrapport viste at kvelning ikke var eneste årsak til dødsfallet. 1.juni kom den nye rapporten som viser at Floyd døde av kvelning som følge av trykk mot nakke og rygg. 5. Støtte fra store deler av verden Politi i flere amerikanske byer, idrettsstjerner, kjendiser og andre folk fra forskjellige land viser nå sin støtte med demonstrasjoner mot politivold, og antirasistiske budskap på sosiale medier.

Fra «Black lives matter»-demonstrasjon i Los Angeles. Antirasistisk Front Stavanger ønsker å vise sin støtte til de amerikanske demonstrantene lørdag. FOTO: Richard Vogel / AP Generell rasisme er også et problem i vårt land. Minoritetsgrupper opplever å bli nektet adgang til utesteder, har statistisk dårligere sjanse til å få en del jobber, og til å komme inn på leiemarkedet.

Støtter demonstrantene

Narvestad understreker at det er demonstrantene i USA som er de virkelige heltene, og at det handler om å vise støtte.

– I Stavanger vil vi stå sammen for dem. Uten demonstrasjonene som nå foregår i USA, hadde ikke politimannen vært arrestert engang. All ære til dem. Det er farlig å gå ut døra i USA om du er svart, det må det ta slutt på, sier Narvestad.

LES MER:

Cinta (18) har demonstrert mot klimaendringene hver fredag i snart 40 uker

– Hva ønsker dere å oppnå med demonstrasjonen?

– Vi ønsker å støtte den internasjonale bevegelsen «Black lives matter» som startet i USA og vi ønsker at politivold skal ta slutt, enten det er i USA, Norge eller mot migranter i Hellas, svarer Narvestad.

Hun legger til at første skritt på veien er at politi behandles som vanlige folk og blir straffet for handlingene sine.

Over hele USA demonstreres det etter drapet på George Floyd. Her fra en demonstrasjon i Oklahoma. FOTO: Sue Ogrocki / AP (NTB Scanpix)

– Minoritetsgrupper opplever å bli nektet adgang til utesteder

Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter Norge, mener at oppmerksomheten rundt tema har en positiv virkning.

– Det som skjer på sosiale medier nå er med på å synliggjøre at rasisme finnes i våre samfunn, sier Steen.

Selv om mange engasjerer seg tror Steen at flere i Norge har en tendens til å tenke at dette gjelder andre og ikke oss her hjemme.

– Generell rasisme er også et problem i vårt land. Minoritetsgrupper opplever å bli nektet adgang til utesteder, har statistisk dårligere sjanse til å få en del jobber, og til å komme inn på leiemarkedet, sier han.

Han legger til at de fleste nordmenn har gode holdninger, men du trenger ikke mye rasisme før det har blitt et problem.

Narvestad forteller at de jevnlig fjerner plakater fra den høyreekstreme organisasjonen Nordfront.

– Det henges opp plakater på busskur og andre steder. Vi har god dialog med Kolumbus, som systematisk fjerner propaganda om det blir hengt opp inni deres montre. Det finnes også organisasjoner som SIAN, og Pegida som forsøker å trekke til seg folk, legger hun til.

Kjente norske fjes som Astrid S, og Ina Sven delte et svart bilde på Instagram for å vise sin støtte. FOTO: Hentet fra Instagram

Politidiskriminering også i Norge

– USA har en egen historie her, men det finnes politidiskriminering i Norge også, ikke like mange ekstreme hendelser, men nok til at det er et problem, sier Steen.

Han forteller at ungdom som kommer til dem forteller at de blir kontrollert gjentatte ganger av politiet, og mener det er ingen tvil om at de med mørk hud oftere blir kontrollert enn de med lys hud.

– Samtidig jobber andre i norsk politi mot rasisme og hatkriminalitet. Meningen er at politiet skal være godt for alle, men det finnes også forskjellsbehandling og diskriminering, fortsetter Steen.

Han legger til at mange med majoritetsbakgrunn kan diskutere lenge om dette problemet er reelt, men unge med minoritetsbakgrunn vet at de opplever ting som såkalte «etnisk norske» nordmenn flest ikke vil oppleve.

Det aller viktigste er å reagere når en ser det. Ikke ignorer det, verken på sosiale medier eller på gata.

Også flere amerikanske politi viser sin støtte. Her politisjef Tim Clothier i front på en demonstrasjon for George Floyd i O’Fallon mandag 1. juni. FOTO: David Carson / St. Louis Post-Dispatch (NTB scanpix)

– Hva kan en gjøre for å hindre rasisme?

– Det aller viktigste er å reagere når en ser det. Ikke ignorer det, verken på sosiale medier eller på gata. Grip inn så lenge det er trygt, og i tråd med loven. For de som utsettes for rasisme er det en avgjørende forskjell om du griper inn, svarer han.

LES MER:

Mens andre betaler ned på studielånet, betaler Gaute (22) ned på gjeld etter en rettssak

Leder for Antirasistisk Front Stavanger er enig:

– Det gjelder uansett om det skjer der du jobber, i nabolaget ditt, eller på skolen. Om man ser rasistisk propaganda må man fjerne den umiddelbart, eller kontakte oss om en ikke har mulighet, sier Narvestad.

Steen forteller videre at valget du tar kan hindre en smerte for den som blir utsatt.

– Det gjelder å havne på riktig side. Norge er ikke generelt et rasistisk samfunn, men det er nok til å gjøre skade på menneskers integritet og muligheter, sier Steen.

Publisert: 03. juni 2020, 19:00