Aktuelt Bryggerier Lervig bygger pub og bryggeri på Eiganes med plass til 160 gjester Tirsdag rullet de første tankene inn i lokalet. Målet er å åpne 1. august. Oppdatert: 23. juni 2020, 18:59 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder Anders Kleinstrup og bryggerimester Mike Murphy begynte å sette opp Lervigs nye mikrobryggeri i Ledaal Park tirsdag ettermiddag. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det er et skifte for oss. Det handler om å gjøre seg mer tilgjengelig, la folk komme nærmere Lervig og merkevaren vår, sier daglig leder i det lokale bryggeriet, Anders Kleinstrup.

Han og bryggerimester Mike Murphy har nettopp satt fra seg en 1000 liter stor gjæringstank innerst i lokalet. Her, bak noen vinduer med utsikt til det som skal bli et publokale, har Lervigs nye mikrobryggeri så vidt begynt å ta form.

– Makskapasitet? Ca 40.000 liter i året. Jeg regner med at vi vil ligge på rundt halvparten, sier Murphy.

Her kommer Lervigs nye brewpub som får navnet Lervig Local. Lokalet har plass til 160 gjester. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Mange endringer

Dette er bare småskvetter for det lokalet bryggeriet som i fjor brygget rundt tre millioner liter øl i Hillevåg.

Men lokalet i Niels Juels gate på Eiganes blir mer enn bare et mikrobryggeri.

Her blir det pub, matservering og bryggeriutsalg. Alle nødvendige bevillinger er søkt om, slik at det meste kan både selges og kjøpes, enten det er snakk om fast eller flytende føde.

I fjor gikk Lervig ut i Aftenbladet og sa at lokalet skulle bli et blendery. Øl på eikefat skulle blandes og lagres i alt fra seks måneder til halvannet år, før det skulle shippes til resten av landet og ut i verden.

Noen ganger er det greit med litt ekstra hjelp når tankene er for store til å komme gjennom døra. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Men lokalet var ikke stort nok. Tønnene hadde ikke fått plass. Nå blir det en brewpub i stedet for, sier Murphy.

– Vi har jobbet med dette lokalet i to år og planene har forandret seg underveis. Vi skulle gjerne åpnet tidligere, men det har tatt lenger tid enn antatt på grunn av koronasituasjonen, supplerer Kleinstrup og legger til at målet er å åpne 1. august.

Fellesskap i Ledaal Park

Det er leilighetskomplekset «Alexander» i den ærverdige hermetikkfagskolen fra 1952 som skal huse Lervig, samt kafeen Kanelsnurren.

I nabobygget holder Matmagasinet til, og mellom lokalene et orangeri som gjør at uteserveringen kan benyttes året rundt.

– Det Lervig ferdigstiller nå vil gjøre tilbudet i området enda mer spennende. Vi er veldig positive til endringene som Lervig har gjort, sier prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig.

Lervig blir nærmeste nabo med Kanelsnurren i første etasje av leilighetsbygget «Alexander». I Hermetikken (til venstre i bildet) holder Matmagasinet til. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Selskapet står bak utbyggingen i Ledaal Park. Njås oppgave har blant annet vært å finne leietakere.

– Her kan Lervig fortelle om sine ideer og visjoner. Det blir testing og prøvesmaking. Det betyr at det ikke blir det samme hver gang, og at folk alltid vil kunne oppdage noe nytt, sier Njå.

Murphy ler og innrømmer at han også sliter litt med å forstå sine egne tegninger over hvordan mikrobryggeriet blir til slutt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Lager en destinasjon

Kleinstrup omtaler satsingen på Eiganes som bryggeriets nye flaggskip og utstillingsvindu.

Dette forklarer også at makskapasiteten er på beskjedne 40.000 liter.

– Her kan vi prøve oss fram. Sier du at jeg ikke kan lage den ølen fordi det er for mye humle? Her kan vi faktisk teste det og se om det er noe folk vil ha, sier en engasjert Murphy.

Kleinstrup sier ikke annet enn at «det koster» å åpne en brewpub. Lokalet ligger også utenfor sentrumskjernen. Det er ikke nødvendigvis negativt når man har gode naboer og er en del av et større fellesskap med andre bedrifter, mener Kleinstrup.

– Vi må lage en destinasjon. Folk trenger ikke komme innom her bare for en øl, det kan like gjerne være en kaffe eller et møte. Kanskje noen studenter kan lese her også? spør Kleinstrup.

Publisert: 23. juni 2020, 18:45 Oppdatert: 23. juni 2020, 18:59