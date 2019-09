Nå kommer Fortnite-verdensmesteren til Bryne

– Det har vært ganske hektisk og mange henvendelser. Faren min måtte slå av telefonen i en periode da vi var i New York. Det var så mange som ringte og sendte meldinger. Det er nytt for meg og noe jeg aldri trodde skulle skje. Noe er gøy, men andre ting er litt stressende og slitsomt, skriver 16-åringen i en e-post til Byas.

Livet til Pedersen, som går under navnet «Nyhrox» i det populære dataspillet, har blitt snudd på hodet etter at han i sommer vant VM i Fortnite i den amerikanske storbyen.

Tønsberg-gutten får stadig invitasjoner til store turneringer og streaming-arrangementer. Han har fått tilbud om å skrive bok, være med på TV-show og dokumentarserier.

Men først skal han til Bryne.

Spiller på scenen

Det er Jæren Kabelnett som har invitert Pedersen til kinosalen. Arrangøren skriver at bakgrunnen er «å lage et kjekt event for ungdom og samtidig løfte fram e-sport og seriøs gaming».

– E-sport er på en måte en litt sprek og tøff utfordrer til de store etablerte idrettene, sier daglig leder i Jæren Kabelnett, Gisle Høyland.

Under foredraget, som begynner klokka 18, skal «Nyhrox» dele flere av sine tips og triks med nysgjerrige fans og gamere. I tillegg vil to personer i salen få muligheten til å teste ferdighetene sine mot verdensmesteren. Arrangementet er utsolgt.

– Til nå har jeg ikke vært på samme type oppdrag som det som vi skal gjennom på Bryne i kveld, men jeg har reist litt rundt på andre type medieeventer - da har jeg også møtt fans, skriver Pedersen til Byas.

Slik trener han

På grunn av at Pedersen nå satser profesjonelt på spillingen, har han tilrettelagt skolegang.

Han forteller at de to dagene han er på skolen i uka, spiller han fire til fem timer om dagen. Ellers logger han økter på sju til åtte timer daglig.

– I tillegg er jeg opptatt av nok søvn, trene fysisk to til tre ganger per uke og gjøre andre ting enn å spille, som for eksempel være sammen med venner. Det gjør jeg for å koble av, skriver Pedersen og legger til at det er viktig å være i god fysisk form.

Under treningsøktene foran PCen øver «Nyhrox» for det meste på teknikk og hurtighet på lukkede servere.

Drømmer om arrangement i Norge

Fortnite spilles av 250 millioner mennesker verden over. Siden spillet ble lansert i juli 2017, har det blitt utbetalt 687 millioner kroner i premiepenger fra turneringer og konkurranser.

Ifølge esportearnings.com er den norske 16-åringen på en 4. plass over Fortnite-spillere som har sikret seg mest premiepenger så langt i år, og på en 9. plass når man ser alle e-sportgrener under ett.

– Hva tenker du om e-sportmiljøet her i Norge?

– Det er et miljø hvor mange synes det er kult å dra på LAN og spille hjemme. Det er ikke så mange som spiller profesjonelt. Det som kan bli bedre er mer positiv oppmerksomhet rundt gaming og noen av de positive sidene ved å spille. Jeg ønsker at e-sportmiljøet i Norge blir større med flere profesjonelle spillere og håper at Norge en dag kan arrangere en stor e-sportturnering, skriver Pedersen.