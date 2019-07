Åpner sin første butikk i Rogaland

Når Byas ringer, har senterleder Anette Øfsti Worum akkurat fått åpningsdatoen: Går alt etter planen, blir det 16. august.

Og responsen har vært svært god så langt, forteller hun.

– Det så vi også da Lush åpnet. Når det kommer inn butikker som ikke finnes i Rogaland fra før, er det ekstra stas, sier hun til Byas.

– At de velger vårt kjøpesenter, tar vi som et stort kompliment. Vi vet at Hunkemöller har vært og sett på flere steder, legger hun til.

Tar over Selected-lokalene

Hunkemöller tar over de 190 kvadratmeter store lokalene der klesbutikken Selected tidligere holdt til.

Om du ikke har hørt om Hunkemöller før, gir senterlederen følgende beskrivelse:

– Det er et undertøymerke for kvinner. I tillegg har de badetøy og loungewear. Både freshe ting rettet mot yngre, og mer klassiske kolleksjoner. Mye lekkert! Det kan minne litt om Victoria’s Secret.

Internasjonal kjede

Hunkemöller søker nå etter ansatte til sin nye butikk i Stavanger. Så langt finnes det over 800 butikker i Europa, ifølge kjedens nettside.

Fire av dem er i Norge, alle på kjøpesentre; Jessheim (Jessheim Storsenter), Fredrikstad (Torvbyen), Oslo (Stovner Senter) og Bergen (Lagunen).

I tillegg til butikken i Stavanger, planlegges det fem-seks nye butikker i Oslo-området de kommende månedene, ifølge Hunkemoller.no.