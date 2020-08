Aktuelt Restaurant Disse spisestedene er med på årets «Spis for 100» i Stavanger Fra mandag 7. til søndag 13. september byr 24 spisesteder på et måltid for en hundrelapp. Publisert: 11. august 2020, 13:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

«Spis for 100» ble arrangert for første gang i Stavanger i februar. I september er det på’an igjen. FOTO: Pål Christensen

Lista over spisesteder ble offentliggjort av arrangøren mandag kveld:

Akropolis Greek cuisine

Cafe Bacchus Stavanger

Cafe Sting

China Town Stavanger

Desi Deli Restaurant

Finkel

Foodloose

Garcia Stavanger

Hekkan

India Tandoori

Maggis Munchies

Jai Hind

Peppes Pizza

Pizzaco Eiganes

Phileas Fogg

På Kornet

Stavanger Pizza & Kebab House

Los Tacos

Sushi San

The Shack

Thai Isan

Lucky Bowl & Lounge

Yips

Zouq

– Vanskelige tider

– 24 spisesteder er et godt selskap av restauranter, så vi er fornøyde med det, sier arrangør Andreas Berg.

– Det er likevel et stykke ned fra 35 som var med sist gang. Hva er årsaken til det?

– Det er vanskelige tider. Restaurantene er presset på ressurser og økonomi. «Spis for 100» er i utgangspunktet et sit and dine-konsept. I forbindelse med pandemien er det mange restauranter som har redusert kapasitet innendørs, forklarer Berg.

Han understreker samtidig at det er opp til restaurantene selv å velge om de vil tilby gjester sitteplass, eller om serveringen utelukkende skjer som take away.

– Hvordan forholder dere dere til gjeldende smittevernregler?

– Restaurantene har selv innført tiltak og følger reglene de er pålagt. I tillegg vil vi ha egne frivillige som går fra sted til sted under festivalen for å se til at det ikke blir store ansamlinger av folk og at gjester holder avstand, sier Berg.

Trine Lise Gjelstad og Andreas P. Berg går for en ny runde med «Spis for 100» i september. FOTO: Stella Marie Brevik (arkiv)

Alternativ matfest i Sandnes

En matbit for en hundrings har vært populært i mange norske byer, men i Rogaland er det Sandnes som har tradisjon for å ha restaurantmat på billigsalg.

I Sandnes blir det derimot ingen 100-uke i år av hensyn til smittevern. Den blir erstattet av et annet arrangement: Værtskapsugå.

Fra 1. til 4. september tilbyr spisesteder i Sandnes tre retter for 300 kroner. På grunn av den pågående pandemien er gjester nødt til å reservere bord på forhånd.

Hvem som deltar og hva som står på menyen under matfesten i Sandnes offentliggjøres 14. august.

Studentversjon

Neste uke arrangeres studentenes versjon av «Spis for 100». Arrangementet har fått navnet «Student for 100».

Her vil nærmest alle rettene på menyen enten være vegetariske eller veganske.

Disse spisestedene er med på studentuka:

Akropolis Greek Cuisine

Café Bacchus Stavanger

Desi Deli Restaurant

Finkel

Far East Take Away

Jai Hind Indisk Restaurant

Los Tacos

Lucky Bowl & Lounge

Maggis Munchies

Peppes Pizza

Pollo Loco

Thai Street Food

Yips

OBS: Tilbudet gjelder kun for dem som kan vise fram gyldig semesterkort.

Publisert: 11. august 2020, 13:00