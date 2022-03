Aktuelt Instagram Burgerkjede reklamerte med «happy ending»: – Kødder dere? Namnet «happy ending» på ein burgar med asiatisk slaw har vekt oppsikt på sosiale medium. No er innlegga fjerna. Publisert: 07. mars 2022, 22:15 Toralf Larsen Vallestad

Sikke Kvål

Denne salsplakaten la Hekkan Burger ut på både Facebook og Instagram.

Sidan Hekkan publiserte et innlegg i anledning «Madugå» i Sandnes, har kommentarane strøyma inn på Instagram og Facebook. Burgaren er ein del av tilbodet som Hekkan har denne veka, men fleire er misfornøgde med marknadsføringa.

«Kødder dere?? Hva faen slags rasistisk bullshit er dette?! SKJERP DERE».

«Nok en smakløs spøk vi bare må «tåle». Tenk å profittere på en annen kultur og også å velge å fetishere, seksualisere og fornærme kulturen dere tjener på. Asiatiske kvinner får høre denne stereotypen nok uten deres historieløse burgernavn. Kvalmt og faktisk ikke til å tåle i 2022».

Sjølv om innlegget vart posta for to dagar sidan, kjem det framleis inn nye kommentarar. Også Instagram-kontoen «Rasisme i Norge» har plukka opp hendinga, og lagt det ut på eigen profil.

Beklagar hendinga

– Me trudde at namnet var innanfor, men me burde vore meir vakne då me lista opp innhaldet i burgaren, og for det beklagar eg, seier dagleg leiar for Hekkan Burger, Ole Dysjaland.

Han synest det er leit at marknadsføringa har blitt tolka på denne måten.

Ein happy ending er ifølge Urban Dictionary når ein massør (som ofte er av asiatisk opphav), avsluttar massasjen med ein seksualisert handling.

– Me hadde ingen intensjonar om å stigmatisere eller seksualisere, seier Dysjaland.

Den daglege leiaren synest det er trist at personar følar seg krenka. Han legger ikkje skjul på at han synest det er vanskeleg å vite kva som er innanfor og ikkje lenger.

Han fortel også at dei skal tenke seg nøye om fleire gonger før dei namngir ein burgar i framtida.

– Om nokon føler seg krenka, skal dei få ei personleg unnskyldning av meg, seier han og legg til:

– Eg er ekstremt glad i folk, og eg har ingen bakgrunn for å vera rasist.

Fleire har valt å kommentere misnøyen sin på Instagram-innlegget til Hekkan.

Ei lukkeleg kjensle

Namnet har blitt diskutert. Dysjaland seier at han tek ansvaret for det, men at han ikkje ser det rasistiske i det.

– Eg veit ikkje kor mange cocktails som har namnet happy ending. Det betyr lukkeleg avslutning, seier han.

Han fortel at tanken bak burgaren var at kunden skulle kjenne på ei lukkeleg kjensle idet dei åt. Dysjaland samanliknar det med filmverdenen, der ein lukkeleg slutt er eit vanleg uttrykk.

Vidare seier han at han ikkje har noko imot å møta dei som har kommentert til diskusjon. Han ønsker ikkje å kommentera tilbake på Instagram.

I 22-tida måndag vart innlegga fjerna frå Hekkan sine sosiale medium.

Publisert: 07. mars 2022, 22:15