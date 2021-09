Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes Julie (19) stemte for første gang: – Gledet meg veldig Hun synes det er viktig at førstegangsvelgere bruker stemmen sin. Publisert: 13. september 2021, 13:54 Janne Håland

Søstrene Julie (19) og Karen Viktoria Akerø (24) bruker stemmen sin, og skal følge med på valgvaken mandag kveld.

– Jeg gledet meg veldig til å kunne stemme. Jeg føler at jeg endelig kan ha litt kontroll over hvem som bestemmer, sier Julie Louisa Ntachombwene Akerø.

Forrige uke brukte hun stemmeretten sin for første gang. I år er det 238.900 førstegangsvelgere mellom 18 og 21 år i Norge.

FAKTA: Disse kan stemme Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021: Norsk statsborger

Har fylt 18 år innen utgangen av 2021

Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge I år er det 3.876.200 stemmeberettigede i Norge. 238.900 av disse er førstegangsvelgere mellom 18 og 21 år. I tillegg er det 45.300 førstegangsvelgere som er nye statsborgere. Kilde: Stavanger kommune og Statistisk sentralbyrå.

– Jeg forhåndsstemte, for å bli ferdig med det. Jeg trodde det skulle være veldig seriøst, men de som jobbet der var veldig koselige. Jeg var litt redd for å dumme meg ut med skjemaet, men de viste meg hvordan det fungerte, sier Akerø.

På forhånd stod hun mellom SV, Rødt og MDG.

– Jeg har lest mye på nettet, vært kildekritisk, deltatt i politiske diskusjoner på skolen, og lest partiprogram. Det ble SV til slutt, fordi jeg liker hvordan de er mer opptatt av internasjonale forhold, innvandringspolitikken deres, og at de er åpne for LHBT-miljøet. Jeg er dessuten veldig imot lønnsskiller, og å blande religion inn i politikk, sier hun.

– Internasjonale problemstillinger er viktige for meg, sier førstegangsvelger Julie Louisa Ntachombwene Akerø, som denne uken flytter til Storbritannia for å studere.

Hennes 24 år gamle søster Karen Viktoria Kasongo Akerø-Stueland har stemt tidligere, men i år går stemmen til et annet parti enn ved forrige valg.

– Da stemte jeg Arbeiderpartiet, men nå blir det SV på grunn av innvandringspolitikken deres. Jeg har studert menneskerettigheter, så det bryr jeg meg mye om, sier hun.

– Unge mer liberale

De to kommer fra en politisk aktiv familie, har diskutert politikk i oppveksten, og er åpne om sine politiske meninger.

– Det er viktig at min generasjon stemmer, fordi jeg tror de har mer liberale synspunkt. Jeg vil gjerne ha en mer progressiv og liberal regjering, sier 19 år gamle Akerø.

Ifølge Statistisk sentralbyrå pleier det generelt å være høyere valgdeltakelse blant 18-åringer enn 19-åringer, som igjen deltar mer enn personer i begynnelsen av 20-årene. Grunnen til det er trolig at 18-åringene fortsatt går på skole og bor hos foreldrene sine, mens 19-åringene oftere flytter for å studere eller avlegge førstegangstjeneste før valgdagen.

Julie forhåndsstemte, mens Karen Viktoria skal stemme i valglokalene på Våland skole på valgdagen.

Akerø har inntrykk av at de fleste vennene hennes har brukt tid på å gjøre seg opp en mening om hvilket parti de skal stemme på.

– Alle vennene mine stemmer. Til de som har nølt, har jeg gitt informasjon til om hvorfor det er viktig at alle bruker stemmeretten sin. Samfunnslærerne mine har også vært ganske gode på å forklare hvordan politikken funker, sier hun.

Hun er glad for at meningsmålingene tyder på at det blir rødgrønn regjering.

– Det er jo det jeg håper på.

Da skolevalget ble avholdt forrige uke, raste MDG nedover i Rogaland, mens Frp suste fram blant skoleelevene.

Slik fordelte stemmene seg ved skolevalget i Rogaland (kun partiene som kom over sperregrensen på 4 prosent er inkludert):

Parti Prosent Ap 23,2 Høyre 19,0 Frp 16,8 SV 9,1 Venstre 8,3 Sp 5,4 MDG 4,8 KrF 4,3 Rødt 4,1

