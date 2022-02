Aktuelt Restauranter Takeaway-uke i mars: Disse restaurantene blir med 27 restauranter skal tilby rimeligere takeaway når Take Away Week arrangeres for første gang i Stavanger 14.-20. mars. Publisert: 24. februar 2022, 20:54 Janne Håland

Andreas Berg driver Kultur & Kos som arrangerer Take Away Week. Han driver også burgerbaren Smashin’ i Stavanger sentrum.

– Flere restauranter som normalt ikke har takeaway, vil tilby det den uka. Rettene vil være til redusert pris. Folk skal kunne gjøre et matkupp, sa arrangør Andreas Berg til Aftenbladet forrige uke.

Restaurantene skal tilby en tilbudsrett i takeaway-versjon når Take Away Week arrangeres for første gang. En hovedrett vil koste 125, 150, 175 eller 200 kroner.

Og nå er det kjent hvilke restauranter som skal delta:

Aladdin Cuisine

Desi Deli Restaurant & Takeaway

Déjà Vu Delikatesser

Domino's Fiskepiren

Eg & Du

Foodloose By House of fingerfood

Hekkan Burger Stavanger

India Tandoori Restaurant

iSushi

Jai Hind Indisk Restaurant

Kafe Ask & Embla Arkeologisk museum, UiS

Kebana - Tandoori & Curry house

Lervig local

Maggis Munchies

Meze Restaurant

Noras Kitchen

Pizzaco

Punk Sushi Stavanger

Papa's Pizzeria

Peppes Pizza

Rice & Noodles

Renaa Xpress Sølvberget

Sabi Sushi Stavanger

Sabi Enso

Smashin'

Sushi San

Søt Donuts

Flere av restaurantene på listen over har deltatt på Spis Ute Ugå, som Berg også arrangerer. På grunn av smittesituasjonen i fjor vår, ble mat-uka omgjort til en take away-variant.

– Det er veldig kjekt å se at vi har noen gode, faste restauranter som er med også på nye Take Away Week. Samtidig har vi fått noen nye med på lista, som Renaa Xpress, Eg & Du, Kafé Ask og Embla og Meze. Det er også kjekt å se. Flere av spisestedene pleier heller ikke satse på takeaway til vanlig, sier han.

Flere av spisestedene ligger i Pedersgata.

Også kjøttfritt

Restaurantene er også oppfordret til å sette opp en vegansk eller vegetarisk rett.

– På Spis Ute Ugå har vi sett at godt over 80 prosent av spisestedene har hatt grønne alternativer, sier Berg.

Noen restauranter vil tilby hjemlevering via leverandørselskap som Foodora og Volt, mens andre steder må man hente maten selv.

Vil gå nasjonalt

Konseptet er hentet fra Kristiansand, hvor Take Away Week ble arrangert for første gang i fjor.

– Målet er å rette oppmerksomhet mot bransjen og skape trafikk i en periode som er lavsesong for mange. Vi håper på sikt å få en nasjonal takeaway-uke, sier Berg.

