Nasjonal nedgang for fagskoler, men Fagskolen Rogaland ser en kraftig økning Opptakstallene for hovedopptaket til fagskoler er klare: Fagskolen Rogaland øker med over 20 prosent, mens Kunstskolen i Stavanger ser en halvering i antall førstevalgssøkere. Publisert: 27. mai 2022, 14:03

Fagskolen Rogaland har både flere søkere og flere studieplasser enn i 2021.

– Vi er veldig fornøyde, spesielt i nordfylket. Vi vil bli mer synlige og nå breiere.

Tore Gudmestad er fungerende rektor ved fagskolen Rogaland. Han er stolt over at de har økt både studieplasser og søkertall, til tross for at det er en nedgang nasjonalt.

– Vi er i tett kontakt med arbeidslivet, og det er stor etterspørsel etter fagskolekandidater. Det syns vi er positivt, sier Gudmestad.

Fagskolen i Rogaland har økt antallet studieplasser siden fjorårets opptak, fra 754 til 975.

– Vi er veldig fremoverlente, vi ønsker å være en robust fagskole. Vi er i dialog med både Dalane, Strand og Sauda for å kunne være enda breiere.

Det er fortsatt en stund til juli og opptaket for universitetene, men Gudmestad er ikke redd for at de vil miste studenter til universitetene. Han påpeker at de i tillegg har løpende restplassopptak.

– Fagskoler er mer rettet mot de som har fagbrev eller realkompetanse, og vi ser ikke på universitetet som konkurrent, sier han.

I 2027 regner Fagskolen Rogaland med å ha økt med 500 plasser, og den fungerende rektoren sier søkertallene viser at de er på god vei.

– Vi har i tillegg ni søknader liggende hos NOKUT for godkjenning, nasjonalt organ for kvalitet i undervisningen.

FAKTA: Disse studiene kommer hos Fagskolen Rogaland: Sirkulærøkonomi (120 studiepoeng) It-drift og sikkerhet (60 studiepoeng Programmering (60 studiepoeng) Klinisk observasjonspraksis (60 studiepoeng) Relasjonelt arbeid med barn og unge (60 studiepoeng) Ressursorientert tilnærming til barn og unge med funksjonsnedsettelser (60 studiepoeng) Reiseliv og entreprenørskap (60 studiepoeng) Digital markedsføring (30 studiepoeng) Havvind og batteri (30 studiepoeng)

Nedgang jevnt over

Nasjonalt har antall søkere, skoler, studieplasser og studier sett nedgang fra i fjor. I 2022 er det 12.246 søkere, mot 12.806 i 2021. Antall studieplasser har blitt nesten 1000 færre, med en nedgang fra 13.061 til 12.186.

I fjor var det 27 skoler i det samordnede opptaket, med 494 studier, mens det i år er 23 fagskoler og 4376 studier.

Normen for opptaket er at det er en overvekt at menn som søker. Det er også sant i år. Kvinneandelen blant søkerne til høyere yrkesfaglig utdanning har en nedgang fra 36,9 prosent i 2021 til 35,1 prosent i 2022.

Halvparten så mange førstevalgssøkere

– Det er jo klart at det alltid er kjekt å ha flere å velge mellom, men det er ikke et stort problem at det er færre i år, sier John Øyvind Eggesbø, rektor ved Kunstskolen i Stavanger.

I motsetning til Fagskolen Rogaland har Kunstskolen i Stavanger betydelig færre søkere med deres skole som førstevalg. De har 22 studieplasser i år som i fjor, men kun 27 søkere med kunstskolen på førsteplass, mot fjorårets 54.

– Kunstfag har en tradisjon med opptaksprøver, som er viktig å ivareta for slik fungerer arbeidslivet for kunstnere. Vi har klart å ivareta dette i Samordna Opptak, selv om det er et system laget for opptak basert på karakterer fra videregående utdanning. I kunstfagskoler kan 30 prosent av studentene tas opp uten fullført vgs., sier Eggesbø.

Til tross for den kraftige nedgangen på 50 prosent fra fjoråret, har Kunstskolen i Stavanger flere søkere enn plasser. Eggesbø påpeker at de både har synlig konkurranse og usynlig konkurranse, ettersom ikke alle kunstskoler er på Samordna opptak.

Han ser ikke bort fra at det faktiske tallet endrer seg mot høsten, og påpeker at universitetsopptaket ikke er klart før i juli.

– De som søker fagskoler står i den situasjonen at de først får plass på fagskole, og så kan det endre seg med neste opptak, sier Eggesbø.

