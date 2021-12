Aktuelt Aftenbladet ung Har forvandlet skobutikk til utested: – Ønsker å tilføre byen noe den mangler 32 år gamle Maylén Milson ønsker å invitere sandnesgauken på kulturelle arrangementer og noe godt i glasset, midt i hjertet av byen. Publisert: 11. desember 2021, 18:00 Thommas Husevik

Hun har en fortid som bartender på Melkebaren i Sandnes. Nå står Maylén Milson ved roret i nyetableringen, Drøøs.

Den ligger i nordre delen av Langgata, midt i sentrum av Sandnes.

Baren Drøøs har nylig åpnet tappekranene og ser frem til å være et friskt pust inn i utelivet i Sandnes.

– Drøøs skal være for alle. Det skal være for mannen i gata, og du skal være like velkommen om du er 20, eller om du er 70, sier daglig leder Maylén Milson.

Byas kunne tidligere i år meddele at to kjente skikkelser fra Sandnes’ restaurant- og uteliv er involvert i nyetableringen.

Det nye utestedet holder til i lokaler som for folk flest kanskje er mest kjent for å ha huset sko-, veske- og reiseutstyrbutikken, Storms.

I januar 2020 annonserte imidlertid butikkinnehaverne at eventyret var slutt, og at de etter elleve år på samme adresse valgte å legge ned virksomheten.

Livemusikk, litteratur og drikke

Inn har altså barkonseptet Drøøs kommet, til gode tilbakemeldinger fra publikum, skal en tro den unge daglige lederen:

– Folk virker å være fornøyde. Vi har fått mye skryt for drikkeutvalget vårt, og gode tilbakemeldinger på servicen sier hun.

Baren byr på både øl, vin og drinker, og kan vise til totalt 10 ansatte, hvorav ni bartendere.

Visjonen er å stikke seg ut som et litt annerledes barkonsept, og tilføre byen noe den i dag ikke har, sier Milson.

– Du skal kunne få skikkelig storbyfølelse, det skal være avslappet, men du skal også kunne kjenne det i rockefoten, smiler hun.

Drøøs satser nemlig friskt på livemusikk, og annenhver lørdag dukes det for at lokale artister setter stemningen i de tidligere butikklokalene.

– Vi har allerede hatt tre artister innom, og planlegger for langt flere, sier hun, før hun ramser opp flere kjente navn.

Olav Larsen, Bigg Hill 3 og Audun Skanke er bare noen av dem.

– Vi ønsker å føre en profil med lokale artister, og det er veldig gøy at de ønsker å være med på dette.

I tillegg til livemusikk satser også Drøøs på litteratur.

Inne i lokalene er det satt opp bokhyller, et system for bokbytte, og det arrangeres litteratursøndager med lokale forfattere.

Over de tidligere butikklokalene i Langgata 48 er det nå skiltet til nyoppstartede Drøøs som rager høyest.

– Håper at folk bruker byen

Tirsdag ble det annonsert en rekke, strenge, nasjonale koronatiltak, deriblant regler for skjenketid, antallsbegrensninger og bordservering.

Det hele slår innover en bransje som allerede har fått sine trøkker siden starten på pandemien.

– Vi tenker jo, som så mange andre i bransjen, at det som ble annonsert tirsdag er kjempekjedelig.

– Noe av det som ble lagt fram kan jeg være enig i, men jeg er uenig i skjenkestopp ved midnatt, sier hun.

Hun viser til at det for eksempel ikke føres konkrete anbefalinger når det gjelder avstand og antall for kulturaktiviteter, men at det gjøres det for serveringssteder.

I tiltakene står det også at nevnte serveringssteder med skjenkebevilling må ha sitteplasser til samtlige gjester, noe som ikke gjelder ved kulturarrangementer på serveringssteder.

– Det føles nesten litt som at det ikke gir noen mening, legger hun til.

Nå håper hun at folk, til tross for restriksjonene, likevel velger å legge turen til byen:

– Jeg håper jo virkelig at folk velger å bruke byen, og ønsker samtidig at en skal vite at vi gjør vårt ytterste for at det skal være trygt for alle, sier hun.

Baren Drøøs kan vise til en svært sentral beliggenhet, i nordre del av Langgata.

Drøs og musikk

Den nyoppstartede baren i Langgata rommer, sett bort fra midlertidige koronarestriksjoner, 60–70 sitteplasser, og tanken er at det skal være rom for drøs, men også musikk.

– Det skal være rom for begge deler, ikke for lav musikk, men heller ikke sånn at du ikke kan snakke med de rundt deg.

Like ved inngangsdøra er det satt opp en liten scene, og innerst i lokalene er det en egen VIP-seksjon, hvor man med en skyvedør enkelt kan velge å distansere seg fra resten av lokalet.

Og når det omsider blir varmt i været igjen, byr baren også på rundt 20 sitteplasser utendørs.

Milson håper at den strategiske beliggenheten i Sandnes skal være med på å generere interesse.

– Ja, vi håper jo at når folk er ferdige med handleturen så legger de turen innom hos oss, sier hun.

Før hun, med et bredt smil om munnen, legger til:

– Vi ønsker å lage liv i denne delen av Langgata.

Med en ren stil og romslige lokaler ønsker Drøøs å by sandnesgauken på en miks mellom mingling og dans.

