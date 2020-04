Aktuelt Stavanger kommune Serveringsbransjen trenger ikke betale leie for uteserveringen Barer, puber og restauranter som har uteservering på kommunal grunn slipper å betale leie så lenge koronapandemien rår. Publisert: 25. april 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Noen restauranter har holdt stengt, mens utestedene har blitt pålagt å stenge på grunn av koronapandemien. Derfor kommer ikke kommunen til å kreve leie for uteserveringen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Stavanger kommune har mottatt flere henvendelser fra serveringsbransjen. Her ber restauranter, puber og barer om å slippe å betale leie for uteserveringen så lenge de må holde stengt på grunn av smitteverntiltak.

Dette har Stavanger kommune sagt ja til.

Fjerner leiekrav

I brevet, som er sendt ut til 63 leietakere, står det at bransjen utvilsomt kan forvente inntektstap som følge av restriksjonene myndighetene har pålagt dem.

«I den forbindelse vil Stavanger kommune frafalle alle leiekrav for perioden 12.03.2020 til tiltakene for å hindre spredning av covid-19 viruset oppheves», skriver kommunen.

Brevet ble sendt allerede 18. mars. Fratrekket kommer på den årlige fakturaen serveringbransjen får på høsten.

Oslo kommune gikk inn for det samme tiltaket i begynnelsen av april. I hovedstaden har det i tillegg vært skjenkeforbud siden 21. mars.

Disse kan holde åpent

Flere aktører i serveringsbransjen sitter i dag på en uteservering de ikke får brukt.

– Vi skal selvsagt respektere retningslinjene, men det er klart at når sola steiker og utestedet ditt ser ut som en tom garasje, så gjør det vondt langt inn i sjela, sa daglig leder ved Backstage, Elisabeth Svela til Byas onsdag.

Det er serveringsstedets bevilling og driftskonsept som avgjør om et sted kan holde åpent eller ikke.

Ifølge nasjonale retningslinjer er det kun serveringssteder hvor det foregår servering av mat som kan holde åpent. Her må det også legges til rette for at besøkende og personell kan holde to meters avstand til hverandre.

Direktør for bymiljø og utbygging i kommunen, Leidulf Skjørestad, opplyste i en e-post onsdag at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra nasjonale føringer eller vedtak.

