Aktuelt Russetid Slik reagerer russen på at årets store høydepunkt blir avlyst Russen hadde sett fram til Landstreffet i flere år. Likevel mener avgangselevene at det er en riktig beslutning å avlyse. Publisert: 25. mars 2020, 12:07 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Årets Landstreff i Kongeparken blir avlyst. Dette ble bekreftet onsdag. FOTO: Carina Johansen / NTB scanpix

– Dette har vi gledet oss til siden vi begynte på videregående. Nå er det mange som er skuffa, sier PR-sjef for russen ved Vågen videregående skole, Synne Fjellheim Wenger.

Landstreffet skulle etter planen blitt arrangert for 34. gang helga 8. til 10. mai, men onsdag kom nyheten om at LS 2020 blir avlyst. Årsaken er koronautbruddet.

– Det er utrolig kjipt, vi gledet oss veldig. LS er et høydepunkt for alle som er russ, sier PR-sjef ved Jåttå videregående skole, Lena Hoel Røen.

PR-sjef ved Vågen videregående skole, Synne Fjellheim Wenger (i blå genser helt til høyre i bildet) sammen med resten av russegruppa Upside Down. FOTO: Privat

– Det beste for alle

Tidligere denne måneden snakket Byas med flere russ som var forberedt på at arrangementet kunne bli avlyst.

Selv om både Røen og Wenger synes avgjørelsen er trist, mener de samtidig at det er en riktig beslutning å ta.

– Det er viktigere ting enn russetiden. Nå håper vi likevel at vi kan få en fin russetid, selv om vi gjerne må feire i mindre grupper, sier Wenger.

– Den største sorgen har vi tatt på forskudd, så vi var forberedt på at dette skulle skje. Et så stort arrangement skal føles trygt. Ikke bare for oss, men også familie og venner. Dette er nok det beste for alle, dessverre, sier Røen.

PR-sjef ved Jåttå videregående skole, Lena Hoel Røen (helt til høyre i bildet), mener det er en riktig avgjørelse å avlyse arrangementet. FOTO: Privat

«Once in a lifetime»

Rundt 14.500 russ var ventet til årets arrangement i Kongeparken. Milan Aran var på Landstreffet i 2018. I etterkant har han startet opp bedriften Din Russetid, et selskap som blant annet hjelper russen med arrangementer og dugnader.

Han forstår godt at mange i årets russekull er langt nede etter dagens avgjørelse.

– Festivalen samler folk fra hele landet. For flere er LS selve symbolet på russetiden. Festivalen byr på store artister, og dette er et arrangement du kun kan oppleve én gang, sier Aran.

Han forteller at han har blitt kontaktet av flere russ som er usikre på hvordan russetiden blir framover.

– Mange har brukt mye tid på russebussen. De har solgt dasspapir i regnvær og jobbet dugnad i to år. Nå er det ikke sikkert de får lov til å ut og rulle en gang, sier Aran.

Landstreffet skulle etter planen samlet 14.500 russ i Kongeparken. Bildet er fra russetreffet i 2018. FOTO: Carina Johansen

Ser på alternativer

Russepresident ved St. Olav videregående skole, Tor Olav Måkestad, deler synet til medrussen ved Jåttå og Vågen.

Avgjørelsen om å avlyse LS er kjip, men absolutt nødvendig i den situasjonen landet er inne i.

– Det er klart at dette legger en relativt stor demper på feiringen. Folk har sett fram til LS i lang tid, men det er ikke ansvarlig å gjennomføre arrangementet nå, sier Måkestad.

Av 230 avgangselver ved St. Olav, hadde rundt 150 personer sikret seg billett til arrangementet i Kongeparken, opplyser Måkestad.

– Det er ganske mange. Nå må vi heller gjøre det beste ut av det og se på alternative løsninger på hvordan vi kan feire innenfor kravene til myndighetene, sier russepresidenten.

Publisert: 25. mars 2020, 12:07