Nei, du skal ikke ha rømme på tacoen. Det vet Patricia alt om 38-åringen rører ved noe av det mest tradisjonsrike vi har: Fredagstacoen. Det kan fort bli stygt, men også veldig godt. Publisert: 06. mai 2021, 12:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Patricia Mendez (38) ønsket først å lage salsa, nå blir det også en egen taco-takeaway i Pedersgata. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Agurk, salat og rømme? Nei, nei, sier Patricia Mendez.

Utspillene er i seg selv nok til å sende sjokkbølger gjennom en norsk kjernefamilie. Tacoen er hellig. Den kødder du ikke med.

Hva er vel matretten uten rømme eller ost, for ikke å snakke om kryddermiksen til «Santa Maria» eller «Old El Paso»?

Men 38-åringen har noen hemmelige våpen: En oppvekst i Mexico, en matglad mamma og en hobbygartner fra Finnøy.

Taco-oppveksten

Dette arsenalet, samt en del pågangsmot fra Mendez selv, har lagt grunnlaget for Casa Salsitas som åpner i Pedersgata 23.

– Det er dette som har vært drømmen helt siden jeg kom til Norge, forteller Mendez.

Hun kom til landet i 2012. Det var kjærligheten som brakte henne hit. Målet var aldri å omvende nordmenn som lasset opp lefser og skjell med «ukjente» ingredienser.

– Jeg var overrasket over at folk i det hele tatt spiste taco i Norge, og jeg var enda mer overrasket da ingen kunne fortelle meg hvorfor de spiste det, sier hun.

Mendez vokste opp i tacoens hjemland, Mexico. Oppskriftene tok hun først med seg til USA og nå er det nordmennenes tur. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Mendez har et nært forhold til taco. Hun vokste opp i Michoacán-regionen på vestkysten av Mexico. I hjemlandet sto foodtruckene tett i tett og Mendez mor var en kløpper på å lage salsa.

Matsjokket var stort da hun flyttet til USA i 2005. Det folk kalte mexicansk mat var ikke i nærheten av det Mendez hadde vokst opp med, mente hun.

Hun begynte å lage matretten selv. Vennene likte det godt, kanskje det lå en mulighet her?

Tomatillo fra Finnøy

Vi hopper fram til 2019. Siden Mendez kom til Norge har hun jobbet i barnehage. Ideen om å satse på matretten hun er så glad i, har hun ikke lagt fra seg.

Men hun mangler noe viktig. Tomatillo. En mexicansk grønnsak som slekter på tomaten og en viktig ingrediens i salsa.

– Jeg visste ikke hva det var, jeg måtte google det, sier Jon Asgaut Flesjå og ler.

Slik ser tomatilloen ut. De er grønne, cirka like store som en ordinær tomat og har en syrlig smak. Bildene er tatt av Flesjå på Finnøy. FOTO: Jon Asgaut Flesjå

Han har 30 år bak seg som tomatbonde på Finnøy. Nå titulerer han seg selv som hobbygartner, men eier fortsatt flere veksthus på øysamfunnet.

Mendez hadde de siste tre årene lett etter noen som kunne dyrke tomatillos for henne. Hvorfor importere tomatillos fra andre siden av jorda, når Rogaland står for 85 prosent av all tomatproduksjon i Norge?

Flesjå tok på seg oppgaven.

– Avlingen ble dobbelt så stor som vi regnet med. Vi fikk rundt ett tonn tomatillo på bare noen få måneder, sier Flesjå.

Borte bra, hjemme best

Med tomatilloene fra Finnøy og mors gamle oppskrifter, var veien kort fra barnehagejobb til salsagründer.

De små glassbeholderne ble starten på Mendez’ selskap Salsitas. Salsaene havnet i butikkhyller i byer som Oslo, Bergen, men ikke minst Stavanger.

Men så var det denne drømmen, da.

– Det å starte et eget spisested var på en måte det siste steget for meg. Det var det jeg ville. Da muligheten kom, så tok jeg den, sier Mendez.

Hun er kjapp med å legge til at hun har respekt for retten som tusenvis av nordmenn er så glade i, men hun foretrekker den mexicanske varianten, naturligvis.

38-åringen venter på at håndverkerne skal fikse både strøm og benkeplater. Alt skal være klart innen fredag. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Disse smakene ønsker jeg å dele med andre nordmenn. Samtidig vise at jeg kan lage autentisk mexicansk mat med lokale ingredienser, sier Mendez.

Lokalet i Pedersgata har hun hatt siden desember, men oppussingen nærmer seg slutten.

Planen er å åpne på tacoens ukentlige nasjonaldag, nemlig fredag. Uten ingredienser som mais, ost, salat og rømme.

– Du har en tortilla, kjøtt, salsa og lime. Det er en klassisk mexicansk taco, sier Mendez, før hun forsikrer om at det også finnes et vegetar-alternativ basert på bønner og grønnsaker.

Publisert: 06. mai 2021, 12:00