Høysesong for svindel: – Ikke rart folk tror det er ekte PostNord har mottatt utallige mange kundehenvendelser fra nordmenn utsatt for svindelforsøk. Nå må du være ekstra varsom! Publisert: 08. juni 2021, 10:43

Pressesjef i PostNord, Haakon Nikolai Olsen, kan bekrefte at det har vært en stor økning av svindel i 2021. Og svindelforsøkene ser stadig mer troverdige ut. FOTO: Shutterstock/skjermdumper

Merkelige beskjeder og linker til fjerne land har dukket opp i innboksen til de fleste av oss. Mailer som raskt får deg til å mistenke svindel. Men noen forsøk er vanskeligere å oppdage.

– Svindlerne sender ut sms-er med en link til en nettside som er identisk PostNord sin. Det er ikke rart folk tror det er ekte, spesielt de som venter levering fra oss, forteller kunderådgiver Alex i PostNord. Han har denne våren beroliget utallige mange kunder, utsatt for svindel.

Pressesjef i PostNord, Haakon Nikolai Olsen, kan bekrefte at det har vært en stor økning av svindel i 2021. Spesielt månedene mars, april og mai.

– Svindelforsøkene endrer seg med tiden, og mye av det vi har sett denne våren ser veldig troverdig ut. Derfor blir det vanskelig å forhindre det og forberede seg, sier Olsen.

Økt under korona

Videre forteller Olsen at økningen sannsynligvis går hånd i hånd med pandemien. Ettersom hele Norge driver med enormt mye nettshopping om dagen, og pakker sendes i stort tempo over hele landet. Dette gir kriminelle flere muligheter.

– Det er viktig å huske på at PostNord aldri vil kreve at du legger til personopplysninger. Er du i tvil, råder jeg deg å kontakte oss, sier Olsen.

– Vet svindlerne at kunden venter en levering?

– Vår erfaring er at de kriminelle ikke vet at du skal motta pakken. Det er veldig tilfeldig. Som konsekvens av at netthandelen har hatt en voldsom vekst, er det større sannsynlighet for at de kriminelle får napp hos noen som venter en pakke, forklarer pressesjefen.

Alex i kundeservice har mottatt flere henvendelser fra fortvilte kunder.

– Det har vært mange telefoner om svindelforsøk nå nylig dessverre. Noen er opprørte, og da roer jeg dem ned ved å forklare at de ikke er de første, sier han.

Det er gyldige hentemeldinger om de ser ut som dette. Et tips er at http er feil, https er korrekt. FOTO: PostNord

Aggressiv malware

Haakon Nikolai Olsen informerer om at PostNord jobber med å opplyse kunder om situasjonen.

– Vårt beste tips er å stille deg selv spørsmål som: Venter jeg en pakke? Stemmer avsenderen? Hvordan er språket? Og det viktigste, hvorfor skulle jeg egentlig skylde penger til PostNord?

Det er ikke bare PostNord som kjemper mot svindlere om dagen. Også Telenor er med i kampen.

Den 4. juni skrev selskapet at de om dagen stopper 30.000 sms-er i timen. Dette er meldinger som ofte fører direkte til en nettside med et virus som sprer seg som ilden.

Malware-applikasjonen Flubot, startet med å målrette seg mot Android-mobiler, men Telenor advarer om at iPhone-brukere også blir rammet. Konsekvensen av at Flublot blir installert er at den forsøker å få tak i nettbankdetaljer.

Gått på smellen? Dette må du gjøre.

– Si ifra til banken med engang! For å forsikre deg om at ting ikke har gått skeis, råder pressesjefen i PostNord.

Det rådet stiller svindeleksperten i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, seg bak.

– De kriminelle endrer hele tiden måten de gjør ting på. Blir du utsatt, må du kontakte banken umiddelbart og få kortene dine sperret.

Deretter burde du sjekke transaksjonslisten og bestille et nytt kort med nytt kortnummer. Hvert kort har et unikt kortnummer. Så når du bestiller nytt, er det ikke mulig for svindlerne å benytte kontoen din lengre og du får dermed kontroll over situasjonen.

Vidar Korsberg Dalsbø anses som DNB sin egne ekspert på svindel og råder utsatte å kontakte banken snarest. FOTO: DNB

– Det er et kappløp mellom de kriminelle og deg, spesielt om de lurer til seg bank-ID. Da får de direkte tilgang til kontoen din, og det er desto viktigere at du er raskere enn dem.

Er man ikke rask nok, er det likevel mulig å sende inn en reklamasjon til banken, og eventuelt få penger tilbake.

– Vi vurderer hver sak for seg, og ser om personen burde skjønt om det er svindel eller ikke, informerer Korsberg Dalsbø.

Et typisk eksempel på svindel er når du blir spurt om å etterbetale små beløp.

– Banken overvåker transaksjoner som skjer og er observante på merkelige overføringer til utlandet. Det sikreste du kan gjøre er å være kritisk. Ikke betal noe du ikke vet hva er.

Ellers er tegn på sikre nettsider at de ber om bekreftelse via bank-ID eller kodebrikke. Du kan også laste ned programmer som sjekker sikkerheten til siden.

