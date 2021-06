Aktuelt Arbeidsliv LOs sommerpatrulje skal snart ut på veien: – Vi ser at det er behov for informasjon 28. juni starter LOs sommerpatrulje opp. Målet er å informere ungdom om hva de har rett på og hvordan arbeidslivet skal være. Publisert: 10. juni 2021, 18:00 Oda Bjønnes Hanslien

Bjarne Lagesen er ungdomsrådgiver i LO. FOTO: LO/Trond Isaksen

– Jeg tror de fleste kan kjenne på da de var i sin første jobb, og du ikke har lært noe om arbeidslivet i skole eller noe som helst. Du kommer jo ut og aner ikke hva du går til, sier ungdomsrådgiver i LO Bjarne Lagesen.

Byas har tidligere skrevet om ei jente som opplevde å få spørsmål som hun reagerte på da hun søkte jobb hos Rema 1000. Lagesen forteller at siden de ikke er med under søknadsprosessene, så er ikke dette noe sommerpatruljen har sett selv.

– Vi har fått spørsmål før i fra folk som opplever ting som er ugreit i et jobbintervju, men det er ikke det vi har hovedinntrykk av at er vanlig i arbeidslivet.

I fjor oppdaget sommerpatruljen brudd på 45 prosent av arbeidsplassene de besøkte. I Rogaland var prosentandelen noe lavere, på 40,1 prosent.

Men ett brudd som ble oftere avdekket i Rogaland, var at arbeidstakere ikke var informert om at de ble kameraovervåket på arbeidsplassen sin.

Dette ble oppdaget hos 15 prosent av stedene sommerpatruljen besøkte i vårt fylke - mot 9,5 prosent ellers i landet.

Totalt var sommerpatruljen innom 1694 arbeidsplasser - 334 av dem i Rogaland.

På 15 prosent av arbeidsplassene sommerpatruljen besøkte fjor, hadde ikke arbeidstakere fått beskjed om at de ble kameraovervåket. Dette var et brudd som ble oftere oppdaget i Rogaland enn resten av landet. FOTO: Alise Lea Tiller (arkiv)

– Man kan tenke at dette ikke er så viktig

Lagesen forteller at det de så mest av på landsbasis i fjor var at folk ikke fikk vaktlistene tidsnok.

– Som arbeidsgiver og arbeidstaker kan man tenke at dette ikke er så viktig. Men det at man skal ha vaktlista tidsnok er for at man skal kunne planlegge fritiden sin. La oss si at du vil i en bursdag eller et selskap, så skal man kunne gjøre det uten å tenke at man kanskje skal på jobb.

Mangel på arbeidskontrakt er også noe som går igjen når sommerpatruljen er ute på veiene.

– Den er veldig viktig. Dersom det skjer en ulykke, eller uansett hva som skjer, så er arbeidskontrakten et bevis på at du jobber der du jobber.

Sommerpatruljen har også sett at ikke alle får overtidstillegg .

– Det som jeg synes er noe av det verre vi ser, er de som ikke får overtidstillegg. Når det er ting som gjør at folk ikke får det de skal ha.

En tommelfingerregel er dette:

Jobber du en plass uten tariffavtale: Da får du overtidstillegg på 40 prosent når man har jobbet over 9 timer

Jobber du en plass med tariffavtale: Da får du 50 prosent tillegg når du har jobbet over åtte timer

At de i fjor fant brudd hos nesten halvparten av arbeidsplassene, er det spesielt ett brudd som får skylden for: Hos nesten 30 prosent av arbeidsplassene hadde ikke arbeidstaker fått beskjed om hvem som var verneombud .

– Det er ikke et veldig grovt brudd, men i loven så har arbeidsgiver plikt til å fortelle deg hvem som er verneombud på arbeidsplassen din.

– Grunnen til at vi etterfølger verneombud spesielt er at ungdom og arbeidsinnvandrere er de som er overrepresentert i skadestatistikk i arbeidslivet, sier Lagesen.

FAKTA: Hva skal en arbeidskontrakt inneholde? Ifølge Bjarne Lagesen skal en arbeidskontrakt inneholde: partene; altså hvem er arbeidsgiver og hvem er arbeidstaker

hvilken type kontrakt du har; om du er ekstrahjelp, heltidsansatt eller deltidsansatt.

hvor mye du skal jobbe

hvilken lønn du skal få

oppsigelsestid og andre formaliteter

LOs sommerpatrulje skal også legge ut på veiene i år. Alt var ok hos Intersport på M44 i 2013. FOTO: Jonas Haarr Friestad (arkiv)

– Et informasjonsbehov i samfunnet

Sommerpatruljen er ikke bare ute etter å finne brudd på arbeidsmiljøloven når de er ute og besøker arbeidsplasser. De ønsker også å informere unge arbeidstakere om hvilke rettigheter og plikter de har i arbeidslivet.

– Vi ser jo at det er et informasjonsbehov i samfunnet, spesielt i starten av arbeidslivet, sier Lagesen.

LO har en egen jobbhåndbok for ungdom i arbeid. Der kan man finne informasjon om hvilke rettigheter og plikter man har. Dersom man tror man blir utnyttet på arbeidsplassen sin, har Lagesen to råd.

– Det jeg ville råde de aller fleste om er jo å være medlem i et LO-forbund. Det gir deg alltid en ekstra trygghet hvis du skulle oppdage noe.

– Utover det så kan folk kontakte LOs sommerpatrulje. Vi har en telefonlinje der folk sitter og svarer på spørsmål som folk har om sommerjobb.

I fjor var det 670 personer som tok kontakt.

– De spør om kontrakten sin, arbeidstid eller hva som er minstelønn i den bransjen de skal jobbe i. Folk lurer på andre ting også, men det er de tre hovedtingene som de aller fleste spør oss om.

Publisert: 10. juni 2021, 18:00