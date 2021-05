Aktuelt Stavanger Lervig utfordrer Foodora i Stavanger: «Er du klar over at de tar opptil 35 prosent av salget til restauranten?» Lervig Canteen har startet med gratis matlevering for både kunder og restauranter nær Stavanger sentrum, og sender et spark i retning de største aktørene. – Det koster å ha en effektiv og god leveringstjeneste, svarer daglig leder i Foodora. Publisert: 04. mai 2021, 15:36 Oda Bjønnes Hanslien

Lervig kastet seg rundt og begynte med hjemlevering da det ble koronaskjenkestopp i fjor. Nå tilbyr Lervig Canteen flere lokale serveringssteder gratis hjemlevering. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkiv)

– Vi sitter ikke igjen med en fortjeneste på deres produkt. Vi bare leverer det til folk, sier Trine Salvesen i Lervig Canteen.

Pandemien har påvirket flere næringer i Norge. SSB skriver på sine nettsider at aktiviteten har falt i flere tjenestenæringer, og spesielt da i passasjertransport, hotell- og restaurantvirksomhet og kultur, underholdning og annen tjenesteyting.

Matleveringen begynte etter at Lervigs egen bar, Local, på Eiganes måtte stenge ned.

– Det har vært et tøft år for mange av kundene våre i restaurantbransjen, med alt som er av reguleringer. Så vi har strukket ut en hånd for og spør om de vil være med i Canteen som en kunde, sier Salvesen.

Lervig Canteen «kjøper» da rettene fra restaurantene og leverer hjem til folk sammen med de varene Lervig tilbyr, både med og uten alkohol.

– Så lenge folk bestiller drikke fra oss samtidig, får de gratis levering på den maten de bestiller.

LES MER: Hjemlevering gir det lokale bryggeriet nytt håp

Ble kontaktet av Foodora

Foodora er en av de største matleveringstjenestene i Norge. Salvesen forteller at Lervig ble kontaktet av selskapet som lurte på om de ville bli kunde hos dem.

Da fikk de beskjed om at Foodora ville ta 35 prosent av salgssummen.

– Det syntes vi var ganske sykt, sier Salvesen.

I et innlegg på Facebook spør Canteen om folk er klar over at de største matleveringstjenestene tar opptil 35 prosent av salget til restauranten:

Dette blir ganske mye om du bestiller en pizza til 200kr fra restauranten og de sitter igjen med 130kr. Og i tillegg betaler du 30-70kr direkte til tjenesten for at de skal levere den... [...] Derfor har vi startet med matlevering via Canteen [...] hvor Canteen tar «hele» 0 kr fra restauranten i denne perioden hvor lokale bedrifter virkelig trenger støtte.

Utsalgsstedet til Lervig ligger på Hillevåg. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

Foodora: – Priser oss så rimelig det lar seg gjøre

Byas har vært i kontakt med Foodora, men fungerende daglig leder Carl Randers, ønsker ikke kommentere hvilke avtaler de har rundt kommisjon med sine partnere.

LES MER: Byas sjekker: Foodora-/Wolt-ansatte på Bysykler: Er det greit?

Randers forteller i en e-post til Byas at de tar kommisjon fra ordre gjennom Foodora-plattformen og at det er en sentral del av deres bedriftsmodell. Kommisjonen varierer fra partner til partner.

– Inntekter blir brukt for blant annet å dekke kostnader i forbindelse med leveringen. Vårt ønske er å prise oss så rimelig det lar seg gjøre, og dermed alltid være relevante, skriver han, og legger til:

– Det koster å ha en effektiv og god leveringstjeneste, men vi mener at vi leverer på det vi lover, og et partnerskap med Foodora fungerer kun dersom det er lønnsomt for begge parter.

Kun levering nær sentrum - for øyeblikket

Lervig Canteen tilbyr i skrivende stund levering fra en håndfull restauranter i Stavanger.

I tillegg til Lervig Local, kan man bestille mat fra The Shack, Fortou, Fish&Cow, Pizzaco, Spiseriet og Renaa Xpress.

Nå leverer Canteen kun til folk som bor sentrumsnært i Stavanger - i en radius op omtrent ti minutters kjøring fra sentrum.

– Men det vil folk finne ganske kjapt ut av, for du trykker inn postnummeret ditt og så får du se hvor vi leverer til. Drikke leverer vi til Sandnes, Sola og Stavanger, sier Salvesen, som understreker at tjenesten bare er i oppstartsfasen, og at ønsket er å utvide sonen snart.

LES MER: Slik blir nye Déjà Vu: Her kommer 60 meter med uteservering

Kenneth Pedersen (f.v.), Rune Ludvigsen og Gunnar Ellingsen står bak The Shack. Ludvigsen kunne fortelle Byas at han er veldig fornøyd med Canteen til nå. FOTO: Ivar Vasstveit (arkiv)

The Shack er fornøyd

The Shack var en av de første som ble med i Lervigs Canteen. Medeier Rune Ludvigsen, ville være med for å støtte bryggeriet i pandemien.

– De er et bryggeri som helst lever på utelivet, så vi følte at de kanskje trengte litt backing.

Ludvigsen forteller at han er veldig fornøyd med Canteen til nå, selv om det ikke har kommet så mange kunder gjennom tjenesten.

– De er veldig flinke der, så det har egentlig bare vært bra. Det har kanskje ikke vært så mye kunder nå, men de er enda helt i starten. Det kommer etter hvert.

Publisert: 04. mai 2021, 15:36