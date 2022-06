Aktuelt Aftenbladet ung HELGÅ: Folkefester, uteliv og mye musikk Det drar seg til mot sommer, ferietid, og ikke minst helg. Usikker på hva du skal vie den til? Her har du et lite knippe velmente tips. Publisert: 09. juni 2022, 20:40 Thommas Husevik

Denne guiden gjelder fra fredag 10. juni til søndag 12. juni.

Konserter på rekke og rad

Fredag og lørdag er det duket for folkefest og musikkbonanza på Viking stadion i Jåttåvågen.

Anledningen er to konserter fra det folkekjære Stavangerbandet Mods, som er tilbake igjen på arenaen hvor de i 2012 og i 2017 spilte foran flere titalls tusen elleville fans.

Også Kvelertak er med på å innramme en meget sterk musikkhelg i regionen.

På fredag går de nemlig opp på scenen på Folken i Stavanger, og skal by på de herligste toner med både hardrock og metall.

Flere åpningsfester i utelivet

Også i utelivets verden skjer det ting i helgen.

Fredag kveld gjør et nytt nattklubb- og cocktailbar-konsept sitt inntog i Stavanger når LouLou åpner dørene i de gamle Hot-lokalene i Skagen.

– Vi har sett at Stavanger manglet en annen og kanskje litt mer eksklusiv plass, hvor man kan feire bursdager og andre store begivenheter, sa daglig leder i Rekom, Frederik Mygind til Byas i forrige uke.

Også på Show Bar, nysatsingen til duoen Dennis Poppe og Øyvind Sørensen, blir det åpning til helgen.

«Ein liden (ein) pre-opening i morgen (lørdag) og søndag på Show Bar! Sees kl. 20:00», skriver Poppe på sin Instagram-konto.

Rematch mot «söta bror»

Etter seieren borte mot Sverige sist søndag, er det en revansjelysten «söta bror» som gjester Ullevaal kommende søndag.

Flere rogalendinger figurerer i viktige roller på landslaget, med Erling Braut Haaland, Veton Berisha, Kristian Thorstvedt og Birger Meling som navnene.

Kampen kan sees på flere utesteder i Stavanger, men kan også nytes fra sofaen fra klokken 20:45.

Blodslit og flyshow

I det Aftenbladet omtaler som «superdagene», med en hel rekke arrangementer den kommende uken, finner flere av de sted denne helgen.

Det 91 kilometer lange sykkelløpet, Nordsjørittet, fra Egersund til Sandnes går av stabelen lørdag, og kan la svettekjertlene få fri utfoldelse.

Rittet så dagens lys tilbake i 1998 og er et samarbeid mellom flere lokale sykkelklubber.

Og på Sola blir det moro for både store og små når Sola Airshow 2022, flystevnet som har vist fram gamle og nye luftmaskiner i en årrekke, holdes på lørdagen og søndagen.

– Noe for alle og mye for mange

Er du derimot mer opptatt av folkelivet, så kan enten Tanangerdagene, eller Solafestivalen være for deg.

I Sola kulturhus er det på fredag og lørdag duket for ungdomsfestival.

Arrangementet er gratis, for de mellom 13 og 20 år, og byr blant annet på musikk fra den norske rapperen Hkeem, samt Stavanger-bandet Kriminell Kunst.

Og et lite stykke unna, fra onsdag denne uken og fram til og med søndag, blir det folkeliv i Tananger, når Tanagerdagene går av stabelen.

Arrangementet holdes i regi av Lions Club Tananger, og lover fem dager fulle av aktiviteter for familier, barn, ungdom og voksne.

– Her er noe for alle og mye for mange. Hjertelig velkommen, skriver arrangøren på Facebook-arrangementet sitt.

Rapperen Hkeem kommer til Solafestivalen i helga.

Pop-up i Pedersgata

Fra 10. til 12. juni holder fem kunstnere pop up-utstilling i Pedersgata.

Kunstnerne det er snakk om er ragnhild.kristine, pryl.art, hwks.art, corneliussen.art og Rosa Ottestad.

Det hele finner sted i Pedersgata 43, og det er ventet flere besøkende til arrangementet.

Utstillingen åpner kl. 18 på fredag, og holder åpent gjennom helga.

