Men det er ikkje så enkelt. Dette er det Helse- og Omsorgsdepartementet som bestemmer.

– Me er kjende med at det dei siste åra har vore ei betydeleg auking i tilfelle av skabb i Noreg, og at mange pasientar og familiar har hatt store utgifter knytt til behandlinga. Det er uttrykt bekymring frå fleire hald om at dette no har blitt eit folkehelseproblem som ein bør ta tak i, skriv statssekretær Karl Kristian Bekeng i ein e-post.