Snart åpner en ny kaffebar i Pedersgata I løpet av august satser Anne Hjelmeland og Tim Steer på å kunne åpne dørene til Pedersgatas nye kaffebar. Publisert: 07. august 2021, 18:00

Micro Kaffibar åpner snart i Pedersgata 23.

Tidligere bodde de i Cambridge i England hvor Steer kommer fra. Etter planen skulle de åpne en kafé der, men på grunn av pandemien gikk ikke det.

– Da koronaen kom, bestemte vi oss for å flytte til Stavanger, og så kom dette lokale til leie, sier Hjelmeland.

Da begynte de å utvikle Micro Kaffibar.

– Det er jo ikke det i gaten her fra før, så da tenkte vi at det er rom for det, sier Hjelmeland.

Saken ble først omtalt av Rogalands Avis.

Satser på takeaway

Lokalet er bare på 8 kvadratmeter, så planen er å først og fremst satse på take away.

– Det blir for folk som er på vei til og fra jobb eller byen, men vi håper å få på plass noen benker både inne og ute etter hvert, sier Hjelmeland.

Steer legger også til at de fortsatt vil ta seg tid til kundene.

– Vi vil ta oss tid til å prate med folk om kaffen. Vi håper på å få inn noen interessante bønner, så det blir både mulig å komme innom for en rask latte, eller stoppe for å lære mer om bønnene.

Disse bønnene er også en av tingene de tror vil gjøre at Micro vil skille seg ut fra andre kaffesteder i byen.

– Vi samarbeider med litt forskjellige kaffebrennerier rundt omkring i verden, så vi kommer til å få inn interessante bønner som man ikke får så lett tak i andre steder i Stavanger, sier Hjelmeland.

I dette lokalet skal Hjelmeland og Steer snart åpne kaffebar.

Fra vin til kaffe

Både Hjelmeland og Steer kommer til å bruke tidligere erfaringer når de åpner kaffebaren.

– Jeg har jobbet mye med catering og i forskjellige kafeer tidligere, og synes det er veldig kjekt. I tillegg har vi Tim som har studert mye vin, og det skal visst være en del paralleller mellom vin og kaffe, legger Hjelmeland til.

Gjennom vininterresen, har Steer altså åpnet opp øynene for kaffebrygging også.

– Jeg er veldig interessert i håndbrygg, og synes det er spennende med interessante kaffesmaker, sier Steer.

Paret er også glad i å reise, og tror de kommer til å bruke lærdom derfra når de åpner Micro.

– Vi har begge reist en del, spesielt rundt i Europa. Og det er mange kule kaffebarer der, så vi kommer nok til å ta en del inspirasjon fra steder vi har besøkt, sier Steer.

Lokale samarbeid

De har også flere venner som jobber i samme bransje, og kommer til å bruke det til sin fordel.

– Vi har blant annet et godt samarbeid med Coco, som vi blant annet har kjøpt utstyr gjennom. I tillegg kommer vi til å ha noen samarbeid hvor vi kan brenne våre egne bønner hos dem, sier Hjelmeland.

De setter pris på samarbeidsviljen.

– Vi har fått veldig mye støtte, så det er veldig kjekt at vi kan backe hverandre, og ikke bare se på det som en konkurranse, sier Hjemeland.

Det er heller ikke bare med kaffen de har fått god lokal hjelp.

– Kristina Florø er grafisk designer og har hjulpet oss med den grafiske profilen vår, også har vi fått hjelp av Storhaug snekkerforening med lokalet, sier Hjelmeland.

