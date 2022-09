Aktuelt Trondheim Britisk avis morer seg stort med disse Haaland-tegningene Plutselig oppdaget britisk avis sære norske uttrykk. Publisert: 06. september 2022, 12:26 Ole-Fredrik Lambertsen

Brauten: «Goal horny»?

Og kilden er en kommunikasjonsarbeider fra Trondheim, melder Trd.by.

Erling Braut Haaland scorer mange mål for Manchester City i England, og han slår nye rekorder.

Haaland-feberen herjer, og plutselig slår den britiske avisen The Athletic opp at Haaland rett og slett er «goal horny» … du vet, målkåt, som vi sier på godt norsk.

Kilden til akkurat det er Mats Iversen fra Trondheim.

– Jeg ble veldig overrasket. Det var en kollega sin søster i England som oppdaget artikkelen, sier Iversen, som til daglig jobber som kommunikasjonsarbeider for Telia i Trondheim.

«Totally Texas»

Iversen har alltid likt å tegne.

Da han og et par kompiser en kveld tok en øl og hadde det morsomt med å direkteoversette sære, norske uttrykk, begynte ideen om å illustrere dem å ulme.

Mats Iversens tegninger har plutselig fått mye oppmerksomhet. Nå sist på grunn av fotballspilleren Erling Braut Haalands prestasjoner i Premier League.

Mot slutten av 2020 la Iversen ut sin første post på Instagram-kontoen «BadNorwegianTranslations».

Han synes det er moro at den britiske avisen The Athletic plukket opp kontoen hans og viet en hel artikkel til norske uttrykk om Haaland.

– De er veldig på nå siden Haaland gjør det så bra. Det er veldig artig, jeg så at de hadde vært inne og brukt flere uttrykk i omtalen deres, sier Iversen.

For The Athletic var ikke snau. Artikkelen er fylt med norske uttrykk som «baby food», «blood on tooth» og «totally Texas» – alle hentet fra Mats sin Instagram-konto.

Røper bokplaner

Til NRK sier forfatter og journalist i Josimar, Nils Henrik Smith, at han leste The Athletic-artikkelen med fornøyelse.

– Det er jo nesten alltid morsomt når en oversetter slike ord direkte. «Totally Texas», det er jo morsomt, sier Smith, som til kanalen sier han ikke tror det er tilfeldig at akkurat «goal horny» blir trukket fram.

– I England er nok terskelen høyere for hva en kan si når en beveger seg under beltestedet. I Tyskland fins derimot det tilsvarende uttrykket «torgeil», sier han.

Til Trd.by kan Iversen til slutt røpe at han er i samtaler med et forlag om å gi ut bok.

– Målet er å få ut ei eller to bøker som du bare plukker med deg på flyplassen , med norske idiomer og uttrykk. Forhåpentligvis får jeg til det etter hvert. Så får vi se hvordan det går, sier Iversen.

Publisert: 06. september 2022, 12:26