Dropsen-eier satser på nye søtsaker på Kvadrat I nærmere 20 år har Kjetil Hamre drevet Dropsen-forretningene. Nå blir businessen enda søtere. Publisert: 27. mai 2020, 19:00

Kjetil Hamre har tatt over lokalene til Mövenpick på Kvadrat. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

– Isbaren Mövenpick har vært der i alle år, men da den forsvant så tenkte jeg at det ikke gikk an å være på Kvadrat uten å få seg en is.

Daglig leder ved Dropsen Kjetil Hamre ler, akkurat som om han selv er litt forundret over hva han egentlig har begitt seg ut på.

I forrige uke skrev han under en leiekontrakt med regionens største kjøpesenter, samme uke startet oppussingsarbeidet. Hamre skal starte isbar.

– Forholdet mitt til is? Jeg er glad i alt som er søtt, så det føyer seg inn i den rekka, sier han.

Isbaren begynner å ta form. FOTO: Privat

Søtt liv siden 1989

Men den ferske isbar-gründeren har god peiling på søtsaker.

Hamre startet opp Dropsen på kjøpesenteret i 1989, før han tok over hele bedriften i 2001. I dag har Dropsen-familien vokst til seks, med to utsalg på Vestlandet, samt fire på Østlandet.

Han legger imidlertid ikke sjokolade, smågodt og annen snacks på hylla. Isbaren blir en egen merkevare, men skal være et supplement til en ellers søt business. På menyen står blant annet boblevafler, smoothies, shaker - og is, så klart.

– Jeg tok sjansen nå siden lokalet plutselig sto ledig, men planen min er ikke å gjøre noen kjede ut av dette, sier Hamre.

– Når regner du med at dette står klart?

– Vi startet arbeidet ganske raskt. Nå håper vi å være klare en gang rundt skoleslutt, i alle fall innen 1. juli, sier han.

Flyttet hjem

Mens Hamre gjør klar isbaren til fellesferien setter inn, er det noen andre som allerede er i gang på ny adresse.

Sidd’is Gelato har flyttet «hjem» til i Erling Skjalgssons Allé på Eiganes. Tidligere holdt kafeen og isbaren til i Kongsgata i Stavanger sentrum, men der stengte dørene i november.

Siddis har flyttet «hjem» til produksjonslokalene på Eiganes. FOTO: Andrea Rocha

– Siden den gang har vi produsert gelato til bedrifter og restauranter. Koronasituasjonen har vært en utfordring, så for to uker siden åpnet vi opp for privatkunder også, sier daglig leder, Jolanta Ulys.

Produksjonslokalene har alltid vært på Eiganes, derfor er det nå både produksjon og salg av italiensk gelato på samme adresse.

– Per nå ser det ut til at vi blir her, men kanskje vi kommer tilbake til sentrum en dag, sier Ulys.

Mer is til Sandnes

Noen satser, andre flytter, jammen er det også noen på isfronten som utvider.

For to uker meldte Byas at Moogoo skal etablere seg i Langgata i Sandnes. Islendingene (naturlig nok) har drevet isbaren i Stavanger sentrum siden juli 2017.

– Vi har lenge tenkt på å utvide, men på grunn av vanskelige tider og ingen investorer i ryggen, har vi ventet litt. Nå dukket det plutselig opp en spennende mulighet, sa Moogoo-gründer, Sigurdur Runar Ragnarsson.

Spennende blir det også for Hamre på Kvadrat, både når det kommer til mottakelsen hos kundene, men også hva sluttsummen blir.

– Jeg har ikke turt å se på hvor mye investeringen har kostet, sier Hamre og ler.

