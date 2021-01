Aktuelt Miljø Lyst på sykkel, piano eller kamera? Pau (32) har sørget for at du kan låne det gratis Pau Perales (32) i Sandnes har startet en Facebook-gruppe hvor folk kan dele tingene sine med andre. Publisert: 23. januar 2021, 10:00 Janne Håland

Pau Perales flyttet fra Spania til Stavanger for ti år siden, og bor nå i Sandnes. Han håper at lånebiblioteket vil gjøre byene litt bedre å bo i. FOTO: Privat

– Det er basert på tillit, sier Perales.

I oktober startet han Facebook-gruppen «Library of things - Stavanger, Sandnes, Nord-Jæren», hvor folk kan låne ting av andre, eller låne ut det de ikke trenger selv.

Library of things er en internasjonal bevegelse. Definisjonen på et slikt bibliotek er at det har en samling av ting man kan låne gratis.

Så langt har den lokale gruppen drøyt 200 medlemmer. Noen tilbyr seg å låne ut musikkinstrumenter, bøker, sykler, biler, soverom og sportsutstyr.

– Alt du kunne tenke deg å dele med venner, så lenge det ikke er ulovlig, sier Perales.

Før han startet gruppen, delte han allerede ting med vennene sine, og av og til med venner av venner. I tillegg hadde også brukt Couchsurfing en del, og dermed latt andre låne et sted å sove.

– Jeg liker når folk stoler på hverandre og er snille med fremmede, uten å forvente å få betalt for det, sier han.

Reglene er enkle; du sier hva du har til låns, og folk kan låne det av deg. Ser du noe du trenger, kan du be om å få låne det. Alle må ta godt vare på det de låner, og levere det tilbake innen avtalt tid.

– Vi trenger ikke å eie så mange ting, og alle har gjerne ikke råd eller plass til å kjøpe alt de trenger. Hvis folk deler mer på ting, er det bra for miljøet, det er bærekraftig, og dette blir et bedre sted å bo, sier han.

Perales håper at siden kan utvikle seg i fremtiden.

– Kanskje kunne noen få til et fysisk bibliotek for alle innbyggerne, som bokbiblioteket, hvor alle tingene var samlet.

