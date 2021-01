Aktuelt Sandnes sentrum Frykter konkursras i Stavanger: Slik er situasjonen nå Både sentrumsforeningene og NHO frykter konkurser i Stavanger sentrum. Varsellampene blinker i utelivsbransjen, og de stengte kranene gir ringvirkninger til butikkene. Publisert: 16. januar 2021, 18:00 Christine Andersen Johnsen

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, er bekymret for situasjonen i Stavanger sentrum. – Det blir fryktelig trist i bybildet dersom de varsla konkursene blir noe av, sier hun. FOTO: Pål Christensen

– Stavanger er kjent for sitt yrende uteliv, og at det er mye kjekt å finne på. Det blir fryktelig trist i bybildet dersom de varsla konkursene blir noe av, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

NHOs medlemstall fra 299 reiselivsbedrifter i Rogaland forrige uke, viser at 45 prosent av disse bedriftene har permittert mer enn 75 prosent av de ansatte. Dette mener Grindland er bekymringsfullt.

Bildet ble tatt i mars 2020. Folk holdt seg hjemme for å ikke bli smittet av, eller spre koronaviruset. Tomme gater kan skape konkursras i Stavanger denne våren og sommeren. FOTO: Jarle Aasland

Hun mener situasjonen i utelivsbransjen har en ringvirkning på flere bransjer i sentrumsområdet.

– Når restaurantene stenger, hotellene stenger, og de fleste av oss er på hjemmekontor, er det færre folk i sentrum. Det går utover alle bedriftene som er avhengig av kunder i byen, sier hun.

Venter konkurser i Stavanger

Sentrumsforeningen Stavanger Sentrum AS frykter et konkursras i Stavanger sentrum i tiden fremover. Særlig alvorlig er det i utelivs- og serveringsbransjen i Stavanger:

– I utelivs- og serverinsbransjen brenner det. For flere av bedriftene er så mye som 90 prosent av omsetningsgrunnlaget borte, sier prosjektleder Asgeir Bøe Sand i Stavanger sentrum AS.

Slik så det ut i Vågen i Stavanger fredag 13. mars. Siden den gang har utelivsaktørene vært svært presset, ifølge sentrumsforeningen. FOTO: Carina Johansen (Arkiv)

Han forteller at utelivsbransjen er svært presset, og har vært det siden 12. mars i fjor.

– Hvis du driver en pub og lever av at folk går ut og koser seg med en øl, er det vanskelig for dem å erstatte det med et kakestykke og kaffe. Det er ikke det de driver med, sier han.

Han tror at flere aktører i bransjen kommer til å velte, med mindre kompensasjonsordningen gir en umiddelbar effekt.

– Så lenge de ikke kan selge alkohol, er omsetningen borte, sier han.

Asgeir Bøe Sand er prosjektleder for varehandel i Stavanger Sentrum AS. Han frykter at flere i utelivs- og serveringsbransjen må henge kroken på døra i løpet av 2021. FOTO: Simen Malmin, Veni.

Kommunen vedtok denne uka å dele ut 16,2 millioner kroner til serveringsbransjen. Torsdag ble det kjent at serveringsbransjen får 20.000 kroner mindre enn kommunen først lovet dem tidligere denne uka.

Ifølge Bøe Sand er ikke tilstanden fullt så ille i varehandelen.

– Varehandelen har stort sett klart seg godt i Norge under pandemien, og det gjelder også i Stavanger. Tallene fra første halvår i 2020 var overraskende gode, sier han.

Bøe Sand spår altså ikke like sterkt konkurser i varehandelen, men påpeker at det er avhengig av mange faktorer.

– De som sto stødig før mars i fjor har klart seg greit. Noen aktører melder også om god vekst, men dette er naturligvis veldig bransjeavhengig. Så er jo spørsmålet hvor lenge dette kommer til å vare, hva må vi gjøre fremover, og hvilke smittevernregler vi må forholde oss til i tiden fremover, sier han.

– Som å pisse i buksa for å holde seg varm

En av årsakene til det spås konkurser i vår, er at staten har holdt tilbake moms og arbeidsgiveravgift for å hjelpe bedriftene gjennom pandemien.

Dette skal snart betales, og bedriftene må begynne å nedbetale lån som de har inngått for å holde seg på beina i 2020.

Bedriftene har i lang tid skjøvet utfordringene foran seg, mener Bøe Sand:

– Det er litt som å pisse i buksa for å holde seg varm.

Han tror at vi vil begynne å se noen tendenser til konkurser allerede i løpet av første halvår, men de totale virkningene vil kanskje ikke synes før etter sommeren.

– Tilskudd og at regjeringen innførte forlenget permittering, kan hjelpe bedriftene litt på vei, sier han.

Var alene om å holde åpent i Fargegata

Inger-Johanne Egeland Rodvelt driver klesbutikken Syvende Himmel i Øvre Holmegate. Hun forteller at besøkstallene har vært preget av at barene i gata tidvis har holdt stengt.

– I to måneder var jeg den eneste som holdt åpent i Fargegata. Det var noen veldig tunge måneder. Jeg lurte jo på om jeg klarer jeg å dra folk på shopping alene, uten at andre forretninger holdt åpent. Men jeg klarte å holde hodet over vannet, noe jeg er veldig stolt over, sier Rodvelt.

Inger-Johanne Egeland Rodvelt eier klesbutikken Syvende Himmel i Øvre Holmegate. Hun merker godt at barene i gata er stengt. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Mandag denne uka hadde Rodvelt kun én kunde i butikken i løpet av hele dagen.

– Jeg har gruet meg til denne tiden en stund, for januar og februar er alltid triste måneder. Nå kom også nye korona-restriksjonene på toppen. Jeg prøver å tenke at det er dårlig besøk i januar generelt, men det er en tristesse over situasjonen, forteller hun.

– Butikker har gått under radaren

Hun opplever at butikkenes situasjon har blitt underkommunisert.

– Butikker som selger interiør, mat og turutstyr har jo hatt et godt år. Men vi som selger klær og sko har jo tapt hele året. Vi har ikke fått solgt klær til 17. mai, bryllup, konfirmasjon eller andre fester. Det er ingen som trenger nye høye hæler til hjemmekontoret, sier hun.

– Utelivs- og reiselivsbransjen fortjener alle tilskudd de kan få, men jeg føler at vi som driver butikk har gått litt under radaren til folk, sier hun.

De første månedene i 2020 fryktet Rodvelt at butikken skulle gå konkurs. Nå har hun et langt lysere syn på situasjonen, men tør ikke å være for positiv;

– Jeg er veldig heldig som har vært i gamet en stund, og har opparbeidet meg en kundebase med lojale kunder. Jeg skal klare å holde det gående i 2021, men vi har jo en skygge hengende over oss. Det er stadig noe nytt man må forholde seg til, sier hun.

Oppfordrer til å handle lokalt

Tone Grindland i NHO Rogaland mener at det er viktig å opprettholde aktivitet i byene.

– Nå er det viktigere enn noen gang å handle lokalt. Vi bør sikre at vi har alle de nisjebutikker som vi ønsker å fremdeles ha i bybildet når vi er ferdig med dette her, sier Grindland.

Samtidig mener hun at tiltaksordninger er, og har vært, utrolig viktig for næringslivet.

– I 2020 var antallet konkurser lavere enn i 2019, fordi det sammen med smitteverntiltak har kommet økonomiske tiltaksordninger. Derfor er jeg veldig glad for at det nå er varslet at det kommer tiltaksordninger som varer til over sommeren, sier hun.

