Josh skal løpe sitt første maraton i lufta over Lysefjorden Josh Stinton (39) skal løpe 42 kilometer under et spesialbygd luftskip. Med på laget er en tidligere NASA-astronaut. Publisert: 22. februar 2021, 19:00

Josh Stinton er ikke sikker på hvordan det spesielle løpe-luftskipet hans vil se ut til slutt. Planen er å løpe over Lysefjorden i løpet av september. FOTO: Privat

– Jeg har lyst til å vise at alt er mulig, sier Josh Stinton.

Det hadde ikke vært rart om det dukket opp et bilde av 39-åringen dersom du googlet uttrykket «challenge accepted».

I seks år har han omfavnet den ene utfordringen etter den andre, til lands og til vanns. Nå skal han opp i lufta.

– Du skulle hørt meg da jeg ringte Luftfartstilsynet: «Hei, jeg heter Josh og er en eventyrer. Jeg vil gjerne løpe over himmelen og trenger en tillatelse», sier han og ler.

De gode hjelperne

Også Luftfartstilsynet reagerte med latter, men fortalte at de kunne gi ham luftrommet han trengte, så lenge flyturen - eller rettere sagt løpeturen hans - skjedde innenfor lovverket.

Men hvordan er det i det hele tatt mulig å løpe i lufta?

– Planen er å lage et luftskip som vi fyller med helium. Under luftskipet skal det være en løpemekanisme som skal drive propellene, og dermed kan jeg løpe gjennom lufta, sier Stinton.

Stinton har med seg en del gode hjelpere. Blant annet en gruppe ingeniører fra NTNU, som kommer med innspill til hvordan luftskipet skal bli trygt og sikkert å bruke.

Den tidligere NASA-astronauten Kevin Ford (t.v.) bistår Stinton med prosjektet. Her er han avbildet sammen med kosmonautene Oleg Novitskiy og Evgeniy Tarelkin i forkant av en oppskyting til Den internasjonale romstasjonen i 2012. FOTO: SERGEI REMEZOV / NTB

På dette teamet er tidligere NASA-astronaut Kevin Ford, som totalt har 157 dager i verdensrommet og over 5000 flytimer i det amerikanske luftforsvaret på CV-en.

Hjelperne er en del av et kontaktnettverk som har blitt større og større for hver eneste utfordring 39-åringen har begitt seg ut på.

– Jeg kunne ikke gjort utfordringene alene, det hadde jeg aldri fått til. Jeg er helt avhengig av å få med meg folk som er mye smartere enn meg, sier Stinton og ler.

Stinton hadde god tid til å tenke på neste utfordring da han syklet over Atlanterhavet. Det var da ideen om å løpe over himmelen dukket opp. FOTO: Josh Stinton

«Veldedighetseventyrer»

Tidligere utfordringer har vært å håndsykle gjennom Japan. Han har gått Vasaloppet i Sverige (90 kilometer) uten skierfaring og syklet over Atlanterhavet.

Stinton omtaler seg selv som en «veldedighetseventyrer». Alle utfordringene han tar fatt på, gjør han til støtte for veldedighetsorganisasjoner, slik at arbeidet de gjør kan komme i rampelyset.

Barn og deres rettigheter har et spesielt rom i hjertet til Josh. Målet med den luftige løpeturen, som går under navnet «Sky Run Challenge», er å samle inn totalt 2,5 millioner kroner til organisasjonen Right To Play. En sum som sikrer 10.000 vanskeligstilte barn en skoleplass.

Daglig leder i Rights To Play, Jimmy Vika (t.v.), klarer å forstå hvor pågangsmotet til Stinton kommer fra. Selv fullførte han 20 maraton på 20 dager. Her avbildet under Oslo Maraton i 2017. FOTO: Paul Kleiven / NTB

Daglig leder i organisasjonen, Jimmy Vika, er svært glad for å ha Stinton med på laget.

– Som oftest er det vi som lager kampanjene og henvender oss til næringsliv og privatpersoner for å samle inn penger. Her kommer Josh til oss og har lyst til å bruke et helt år på et prosjekt til inntekt for vår organisasjon. Det er rørende, inspirerende og motiverende, sier han.

Vika kjenner seg igjen i tankegangen til Stinton. I 2017 fullførte Vika 20 maratoner på 20 dager, da i Norges 19 fylker i tillegg til Svalbard.

Derfor fant de raskt tonen da de tilfeldigvis møttes under en prisutdeling i Oslo i 2020.

– Vi har alle en styrke i oss til å gjøre verden til et bedre sted. Josh har definitivt denne driven i seg, og ønsker å bruke sine sprø påfunn til å hjelpe andre, sier Vika.

38-åringen kommer opprinnelig fra Colorado i USA, men har norske forfedre fra Haugalandet som utvandret til Amerika. I 2017 kom han til Rogaland for første gang, og likte det så godt at han flyttet til Stavanger to måneder etter. Rett før kryssingen av Atlanterhavet flyttet han til Oslo. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I lufta over Lysefjorden

Det er foreløpig usikkert når Stinton får sin luftige maraton-debut, men 39-åringen holder en knapp på september.

Planen er å fly over Lysefjorden, men nøyaktig hvor luftskipet skal ta av og lande er for tidlig å si.

Til tross for at det fortsatt er et halvt år til planen skal settes ut i live, er det mye arbeid som gjenstår.

– Sikkerheten kommer først, så luftskipet må selvsagt være av en viss kvalitet. I tillegg må vi følge følge forskrifter og søke om tillatelser. Vi har til og med vært i kontakt med Meteorologisk Institutt for vinddata, sier Stinton.

Det er ikke nødvendigvis det å være i lufta som skremmer Stinton mest. Gjennomføringen av maratonen, en løpetur på over 42 kilometer, blir blant de største prøvelsene.

– Men, Jimmy i Rights To Play løp 20 maratoner på 20 dager, og heldigvis er jeg blitt lovet noen én til én-treninger med løpetreneren Jack Waitz, sier Stinton.

