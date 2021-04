Aktuelt Student UiS forlenger perioden med digital undervisning Nok en gang må studentene belage seg på å følge forelesningene digitalt. Publisert: 14. april 2021, 11:09 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Studenter ved Universitetet i Stavanger skulle opprinnelig gått tilbake til fysisk undervisning etter 18. april. Det blir det ingenting av. Digital undervisning fortsetter inntil videre på grunn av smittesituasjonen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dette opplyser UiS i en pressemelding onsdag.

Her kommer det fram at undervisningen vil bli gjennomført digitalt inntil videre. Årsaken er den økende smittetrenden i regionen.

Flere beskjeder

Med dette er den digitale undervisningsperioden forlenget to ganger etter påske.

Den 15. mars varslet universitetet at undervisningen ville foregå digitalt etter høytiden. Dette skulle vare i en uke, og målet var å gå tilbake til fysisk undervisning igjen mandag 12. april.

Men tre dager tidligere kom kontrabeskjeden. Fredag 9. april forlenget UiS den digitale undervisningsperioden fram til 18. april.

Nå ryker denne datoen for UiS-studentene også. Per dags dato opplyser UiS at det vil være digital undervisning for studentene «inntil videre».

LES MER: Økonomi og administrasjon mest populært blant studentene

LES MER: Studentpakken: Slik skal ti millioner kroner komme deg til gode

I tillegg til alle beskjedene om digital undervisning før og etter påskehøytiden, ble det bestemt at undervisningen også skulle være digital etter jul og nyttår.

Dermed har UiS-studentene fått beskjed om at undervisningen deres vil være digital fire ganger i løpet av årets fire første måneder.

Noen unntak

Campus stenger likevel ikke helt ned. Lesesaler og bibliotek vil være åpne med begrenset kapasitet. Noen undervisningsrom er omgjort til lesesaler som følge av dette.

Samtidig kan noen studenter få tilgang til nødvendig utstyr.

«Det kan gjøres unntak for studenter som trenger tilgang til laboratorier, utstyr, instrumenter og øvingslokaler. Studenter som trenger tilgang til laboratorier, utstyr, instrumenter og øvingslokaler bes holde seg oppdatert i Canvas», skriver UiS på sine nettsider.

Ifølge Aftenbladets koronaoversikt er smittetrenden stigende i alle kommunene på Nord-Jæren, unntatt Sandnes.

UiS opplyser at det planlegges for fysisk undervisning igjen så snart smittetrykket tilsier det.

Publisert: 14. april 2021, 11:09