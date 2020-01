Nå kan du velge hva du vil dele med Facebook

Verktøyet skal gi brukerne et sammendrag av hvilke informasjon ulike nettsider de har besøkt deler med Facebook. Det skriver NRK.

Facebook har tidligere kommet dårlig ut på målinger om tillit og i juli 2019 fikk selskapet en bot på fem milliarder dollar for brudd på personvernreglene i USA.

– Personvern er ekstremt viktig for å opprettholde tillit. Folk skal føle seg sikre på plattformen, sier daglig leder i Facebook-Norge, Rune Paulseth, til NRK.

– Vi skjønner at vi er nødt til å fortjene tillit. Det får du ikke bare fordi du har en tjeneste som er populær og brukes av mange. Vi ser at det som opptar våre brukere mest er hvordan vi håndterer personvernet og de dataene vi bruker, legger han til.

Dersom du for eksempel ser på et par sko i en nettbutikk, kan en annonse av skoene dukke opp i Facebook-feeden din like etterpå. Facebook har ifølge NRK tidligere fått mye kritikk for akkurat dette.

