– Jeg har trent aktivt i 25 år og har hatt lyst til dette lenge, sier Rolf Gustavsen (45).

Treningssentre er ikke en ukjent ting for 45-åringen. Så sent som i 2018 sikret han seg tre NM-titler i bodybuilding.

Men det å drive et treningssenter blir en helt annen styrkeprøve. Likevel er det nærmest som det gløder i øynene når Gustavsen ser hvordan treningssenteret, 24 Shape Up, tar form.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier han.

Fort gjort

En søndag i desember kjørte han forbi lokalet i Madlakrossen 25 ved en tilfeldighet. Stavanger kommune hadde sagt opp leieavtalen og 650 kvadratmeter med kontorer sto ledig.

Dagen etter snakket Gustavsen med utleier, allerede fredag samme uke var avtalen i boks. Overtakelsen skjedde offisielt 2. januar. Foreløpig har den eneste treningsformen vært riving av himlingen og lettveggene, og den som ønsker å løfte tungt i lokalet må nå nøye seg med isolasjon og ventilasjonsrør.

Planen er at nærmere 100 apparater, manualer, vektstenger, en egen kostholdsbutikk og resepsjon står klar til bruk i løpet av april. Da vil senteret være åpent for medlemmer døgnet rundt.

– I tillegg leier vi ut to kontorer til personlige trenere. Disse blir ikke ansatt hos oss, men kan tilby sine tjenester her gjennom sitt eget selskap, forklarer Gustavsen.

Stort kundegrunnlag

Selv om 45-åringen er sterk, var det også behov for økonomiske muskler. Disse fant han i dekkgründer Dan Gundersen. Han tente på ideen til Gustavsen, og har nå lagt nærmere fem millioner kroner på bordet for å få treningssenteret på beina.

– Jeg likte tallene og tankene Rolf presenterte, i tillegg har jeg en datter som forguder trening og gjerne kunne tenke seg å jobbe der. Etter hvert så jeg bare positive sider ved dette. Madla er et veldig spennende område med stort potensial, sier Gundersen.

Tall fra kommunen viser at Madla bydel har i overkant av 21.000 innbyggere (2017). Duoen er klokkerklare på at dette er et stort nok grunnlag for å starte noe eget, selv om SATS har lokaler i toppetasjen på Madla Amfi 270 meter unna.

– Det kribler i kroppen, vi må bare krysse fingrene og satse, sier Gundersen.

Vil utvide på sikt

Med 650 kvadratmeter til rådighet er tommelfingerregelen i bransjen at du kan gange medlemstallet med tre. Noe som betyr at kapasiteten til 24 Shape Up er 1950 medlemmer.

– For å gå i null trenger vi 300 medlemmer, men vi håper å nå 700 til 800 medlemmer innen året er omme, sier Gustavsen.

45-åringen er opprinnelig fra Hundvåg, men bor i dag på Ålgård hvor han jobber som miljøarbeider. Denne jobben skal han nå kombinere med lederstillingen på 24 Shape Up, og på sikt kanskje enda flere sentre.

– Vi ønsker oss til andre steder i byen, men alt handler om lokasjon. Nå må vi først gjøre det bra her, så får vi se om vi utvider senere, sier Gustavsen.