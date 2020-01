Stian og Øivind er to karer som vet mye om hvordan tekniske duppeditter, telefoner, iPader, nettverk og ledninger fungerer.

De fleste av oss, viser det seg, kan lite om dette. Men fortvil ikke, Stian og Øivind vil bruke evnene sine på å gjøre våre liv som teknisk inkompetente litt enklere.

Som «Barnebarna» vil de to arrangere kafeer på Sandnes Brygge, der folk som har tekniske spørsmål, eller problemer kan få hjelp.

Neste kafé finner sted 1. februar fra klokken 12. til 16. «Barnebarna» er også tilgjengelige på mail og telefon.

Stella Marie Brevik

Velkommen hjem! Vi trenger hjelp!

Stian og Øyvind kommer fra Østlandet, men bor i Sandnes. I feriene, når de returnerer hjem, får de ofte følgende mottagelse:

– Velkommen hjem! Vi trenger hjelp til dette, dette og dette.

Bestemor har kanskje ikke hatt telefon siden vinterferien (hva er PUK?), Ipaden er død (den ligger nå på loftet), Apple tv-kontrollen har blitt besatt (slikt skjer), og fars Kindle har blitt dynket i kaffe (nå kan jeg kun lese bøker som starter på C?). Mor har også glemt Netflix-passordet.

Ideen til «Barnebarna» kom under en biltur hjem fra mor og far på Østlandet (moren til Stian hadde ikke sett på tv på ett halvt år, fordi Stian ikke var hjemme å kunne fikse problemet).

– Det er overraskende mange, unge og gamle, som ikke vet hvorfor ting ikke fungerer, sier Stian.

– Vi ville skape et lavterskeltilbud til dem som kanskje ikke har barnebarn de kan spørre om hjelp, eller for dem som synes IT-hjelp er for dyrt, eller for skummelt, sier Øivind.

Istedenfor å stå i lang telefonkø, eller betale timepris hos konsulenter, tar «barnebarna» 25 kroner per henvendelse.

– Alt du kan ta med hit, kan vi nok fikse, sier Øivind.

Stella Marie Brevik

Ikke selge, men hjelpe

Øivind er IT-konsulent på dagtid, mens Stian håndterer kassesystemer og kortterminaler. Begge har bakgrunn som medarbeidere i Telenor-butikker. Der så de at mange ikke henger med i den stadige teknologiske utviklingen. Deres plan er nå å se hvor kompetansen deres trengs mest.

– Det å kunne hjelpe folk, istedenfor å selge, ga meg mye, sier Øivind.

– Problemet er ofte at de som kan hjelpe ikke har nok tid. Papiret forsvinner og alt skal gå fortere, sier Stian.

– Hva er de vanligste problemene?

– Wifi og nettverk, svarer Stian. – Hvorfor får jeg ikke åpnet MMS’er? Tap av data går også igjen. En pc som har dødd, og så vil man redde bildene på harddisken.

– Og det er mulig?

– Ja, det fikser vi, svarer Øivind.

Markedsføring! – Men hvor?

Lørdag, 18. januar, arrangerte de sin første kafé, men ingen kom. Hvordan markedsføre arrangementet, for rett målgruppe, har vært en liten nøtt:

– Vi har laget et arrangement på Facebook, og håper noen, som kjenner noen, som trenger tilbudet, sprer ordet, sier Øivind.

Ellers har de prøvd seg på plakater, jungeltelegrafen og pressen (åpenbart). De håper flere dukker opp på neste kafé.

– Videre håper vi på å kunne arrangere kurs på eldresentre, firmaer og lignende, sier Stian.