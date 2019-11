Gjenbruksmåned på Sølvberget: Trenger du egentlig kjøpe ny festkjole i år?

Julehøytiden nærmer seg. I november og desember kommer julebordene, juleselskapene, skoleballene og andre tilstelninger med venner og familie.

Innerst i skapet henger blusen, finskjorta eller kjolen du kjøpte i fjor. Du ser at den er krøllete, den lukter litt innestengt og oppdager en liten fettflekk fra fjorårets siste pinnekjøttmiddag på brystet.

Ikke nok med det, men dette plagget brukte du i et selskap i fjor. En grunn i seg selv til å putte plagget tilbake hvor det kom fra.

– Det blir helt feil å tenke sånn. De plaggene som vi føler oss fine i, må vi bruke oftere, sier syguru og gjenbruks-påvirker Ingrid Bergtun.

Live Kvalsvik Kolstad

Lag din egen ballkjole

Hun er blant annet med på laget når Sølvberget denne måneden inviterer deg som har gjenbruksdilla (eller deg som ønsker å få den) til å fikse eller sy om finstasen.

Både Bergtun og kulturinstitusjonen er klare på at et plagg til 2000 kroner ikke er et engangs-plagg.

Først er det den yngre garde som får lov til å prøve seg. I løpet av oktober har flere ungdomsskoler hatt bærekraft og redesign på timeplanen. Resultatet har blitt nye ballkjoler av gamle duker, gardiner eller kjoler som har «gått ut på dato».

– For vår del handler det om å ta ungdommen på alvor. Mange er opptatt av miljø og gjenbruk, her får de nettopp muligheten til å gjøre noe med det, sier kommunikasjonsrådgiver ved Sølvberget, Dorthe Helene Stramrud.

Det å stadig handle nytt er svært belastende for miljøet. En rapport fra FNs handelsorganisasjon (UNCTAD) viser at klesindustrien slipper ut mer skadelige drivhusgasser enn fly og skip til sammen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Samfunnsansvar

Men enda flere skal få lov til å prøve seg, også utenfor skoletiden. På lørdag bistår Bergtun flere ungdomsskoleelever med å lage sin egen ballkjole. Dette kurset er fullbooket.

Fakta: Klesbytting og redesign i november Redesignkurs med Ingrid Bergtun

Fiksefest i verkstedet 9. november

Klesbyttemarked 16. november

I tillegg er fikseverkstedet i tredje etasje på Sølvberget åpent hver torsdag mellom 15 og 19. Les mer om programmet på Sølvbergets nettsider her.

Videre følger åpnet verksted for deg som har en rift, en flekk, et for stort, langt eller kort klesplagg. I tillegg blir det arrangert byttemarked.

– Vi ser på dette som et samfunnsansvar også. Her på Sølvberget har vi flere symaskiner og andre verktøy som folk kan dra nytte av. I stedet for at det kastes, kan det få nytt liv med vår hjelp, sier Stramrud.

– Sølvberget er et sted som mange kjenner og har en tilknytning til. At Sølvberget bruker ryktet og institusjonen til å fremme et slikt tilbud, er veldig bra, sier Bergtun.

Og skulle du ikke klare å få reparert eller sydd om festantrekket i tide, er det alltid andre muligheter for deg som har miljøet i bakhodet.

– Husk at det alltid går an å byttelåne klær med venner, eller kanskje du finner noe brukt på Fretex? sier Bergtun.