Aktuelt Festival Advarer mot falske Facebook-sider: – Vi aner ikke hvem de er eller hva de vil Gladmat-sjef Maren Skjelde forteller at festivalen har rapportert nærmere 20 falske sider og arrangementer. Oppdatert: 17. juli 2020, 13:28 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

På Facebook har det dukket opp flere falske sider og arrangementer som gir seg ut for å være i regi av Gladmat. Festivalsjef Maren Skjelde advarer både gjester og samarbeidspartnere. FOTO: Carina Johansen/Skjermdump Facebook

Det hele startet for et par uker siden. Plutselig ble Gladmat spurt om å være medarrangør på et Facebook-arrangement som de opprinnelig var arrangør for. Det samme opplevde flere restauranter.

Dette ga jo ingen mening?

– De kopierer teksten og rapper bildene våre. Det er fortvilende for både gjester og partnere, fordi programmet blir veldig uoversiktlig, sier Skjelde.

Forstår ikke hvorfor

Nordens største matfestival går av stabelen neste uke. Selv om det blir en nedskalert utgave på grunn av en smittsom pandemi, blir det mulig å få kloa i en god del matretter likevel.

Det er derimot tvilsomt at Facebook-svindlerne er på jakt etter kulinariske opplevelser. Skjelde aner ikke hvorfor Gladmat-festivalen har blitt et mål.

– Vi har mange følgere og når bredt, men jeg forstår ikke hva de er ute etter. Vi aner ikke hvem de er eller hva de vil, sier Skjelde.

– Hva har dere gjort med dette?

– Vi har rapportert de falske sidene og arrangementene. I tillegg har vi avslått alle forespørsler om å være medarrangør, sier Skjelde og legger til Gladmat har rapportert nærmere 20 sider og arrangementer.

Tidkrevende ryddejobb

Matfestivalen har også lagt ut en advarsel på sine egne nettsider (her finner du også en oversikt over de offisielle Gladmat-sidene).

«Vi vet ikke om disse sidene prøver å svindle brukere, eller formidle falsk informasjon, men i begge tilfeller anbefaler vi å ikke klikke på dem», skriver festivalen.

– Hvordan påvirker dette dere i Gladmat?

– Det er frustrerende og bidrar til uoversiktlig informasjon. Det er i tillegg en svært tidkrevende ryddejobb og skaper forvirring blant gjester og samarbeidspartnere, sier Skjelde.

Publisert: 17. juli 2020, 13:00 Oppdatert: 17. juli 2020, 13:28