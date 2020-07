Aktuelt Student Forventer inntil 3000 deltakere til Fadderfestivalen. Det bekymrer FHI FHI-overlege Preben Aavitsland omtaler fadderukene som skumle. Faddersjefen i Stavanger deler bekymringen, men sier at det er tatt så mange forholdsregler at arrangementet vil være trygt. Publisert: 29. juli 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fadderuker bekymrer Folkehelseinstituttet. Faddersjef i Stavanger, Una Ruzic, mener festivalen kan arrangeres uten stor risiko. Bildet viser åpningen av Fadderfestivalen 2018. FOTO: Håvard Knutsen / StOr

Faddersjefene er nå i innspurten av planleggingen av årets festivaler ved universiteter og høyskoler over hele landet.

Til tross for at musikkfestivalene for lengst har kansellert årets festivalsommer på grunn av koronautbruddet, vil ikke studentfestivalene gjøre det samme.

Ved UiS går startskuddet for den ukelange velkomstfesten 10. august. Det mener Folkehelseinstituttet (FHI) er risikabelt.

Forventer flere lokale utbrudd

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, sier i et intervju med NRK Dagsnytt at han er bekymret for smittefaren under årets fadderfestivaler.

– Fadderukene er litt skumle, synes jeg. Da kommer det ungdom fra hele landet, sier Aavitsland.

Uttalelsen kommer samtidig som det rapporteres om nye utbrudd i Norge. Nylig testet ferierende nordmenn og utenlandske arbeidere positivt i Sola, Sandnes og Time. I Moss har sommeridyll blitt snudd til en intens smittejakt.

– Vi kommer til å få lokale utbrudd som vi har sett i Moss, det kommer til å gjenta seg i flere kommuner, sier Aavitsland, men legger samtidig til at han tror landet vil unngå en ny nasjonal smittebølge.

Om et par uker begynner fadderuker over hele landet. Det gjør overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, bekymret. FOTO: Tor Erik Schrøder

Derfor skal det være trygt

Hvordan skal inntil 3000 studenter delta på fadderuke med et slikt bakteppe?

– Jeg forstår og deler bekymringen til FHI, men jeg vil nesten påstå at jeg har vært enda mer bekymret, sier faddersjef i Stavanger, Una Ruzic.

Nervene har derimot roet seg. Ruzic og resten av fadderstyret har tatt flere forholdsregler som skal gjøre Fadderfestivalen trygg for nye og gamle studenter.

Blant annet:

Alle arrangementer kan maks ha 200 deltakere. I noen tilfeller vil antallet kun være 100.

Faddergruppene kan ikke bestå av flere enn 20 personer.

Det legges i mindre grad opp til fest, men flere sosiale aktiviteter som stand up, bowling og kinovisninger.

Arrangementer holdes flere ganger. På denne måten kan flere publikummere få med seg opptredenen, uten at det er for mange i salen.

Skjenkeområder blir utvidet. Få gjester får mer plass.

Ruzic legger til at det vil være antibac tilgjengelig, vektere som passer på at avstandsregler blir overholdt og at fadderstyret skal ha møter med skjenkekontrollen før festivalstart.

Mange sto i kø for å løse inn billetten sin da Fadderfestivalen 2019 begynte ved UiS. I år blir langt færre samlet på universitetsområdet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Vil ikke avlyse

De fleste studieretningene har langt flere enn 20 studenter. Dette betyr at ikke alle får treffe sine nye studiekamerater i løpet av fadderuka.

– De store gruppene kommer til å bli delt inn mange mindre grupper. Fadderlederne er godt informert om dette, og vi vil sørge for at de er oppdatert på det siste når det kommer til smittevern.

Mange mindre grupper betyr at festivalen må stille med flere faddere. Ifølge Ruzic skal det være nok faddere til alle.

Festivalen har ikke tenkt på å avlyse årets arrangement.

– I studentenes helse- og trivselsundersøkelse kommer det tydelig fram at mange sliter med ensomhet. Dersom det ikke hadde blitt noe av denne uka, tror jeg flere hadde hatt problemer med å bli godt kjent med sine klassekamerater. Det ønsker vi å unngå, sier faddersjefen.

OBS: Det fullstendige programmet for Fadder 2020 slippes i slutten av denne uka.

29. juli 2020