Ville ikke jobbe med musikk, men nå skal alle ha en bit av Isah (20)

«I min, i min fan-ta-siii»

Slik går refrenget på låta «Fantasi» Isah og Dutty Dior ga ut i fjor.

Selv om låta handler mest om hvordan damene får hodet til å spinne hos det motsatte kjønn, kan man trekke paralleller til hvordan det har gått med Kaleb Isaac Ghebreiesus, bedre kjent som Isah.

Ikke i sin villeste fantasi hadde unggutten fra Storhaug, som nylig fylte 20 år, sett for seg at han skulle herje hitlistene, spille for fulle hus og turnere med Norges største hiphop-gruppe.

Plutselig bare skjedde det.

– 0 til 100. Bam. Det har vært helt sykt, sier Isah til Byas.

Mas, mas og mas

Planen var hele tiden å bli økonom. Fotballgutten, som løp opp og ned begge langsidene på Midjord stadion i sin vingposisjon, skulle fullføre videregående og videre inn på BI.

Jeg var ikke interessert i å lage musikk, det var ikke noe jeg tenkte på i det hele tatt

En kompis fra ungdomsskolen, Kiddo Kæsh, hadde derimot satt skolegangen på vent. Han skulle følge musikkdrømmen og visste at Isah hadde en bra stemme.

Isah derimot, nektet å bli med i studio.

– Jeg var ikke interessert i å lage musikk, det var ikke noe jeg tenkte på i det hele tatt, sier 20-åringen.

Kompisen ga seg ikke. Han maste og maste på Isah i over ett år. Tidlig i 2017 måtte Isah gi etter.

– Det er årsaken til at jeg sitter her i dag. Hadde ikke Kiddo tatt meg med i studio, så hadde jeg heller ikke fått øynene opp for musikken, sier han.

Tommy Ellingsen

En ny start

Kiddo og Isah lagde mange låter som ble lastet opp på Soundcloud. En annen lokal artist, Prolly Nah fra Sola, fikk øynene opp for stemmen til Isah og tok kontakt.

Solabuen sendte Isah videre til Unge Ferrari. Plutselig var veien til det urbane miljøet i Oslo veldig kort.

Tilbudet om å bli en del av et musikkollektiv i hovedstaden kom på bordet juli 2017, bare et halvt år etter at Isah begynte å lage sine første låter.

Til tross for tilliten, var den da 18 år gamle gutten usikker på hva han skulle gjøre.

– Jeg sa til meg selv at dette ikke var noe jeg skulle drive med seriøst. Jeg skulle fullføre skolen og musikken skulle være en hobby, sier Isah.

– Men hva fikk deg da til å satse?

– Jeg gikk gjennom en jævelig kjip periode og hadde det ikke bra med meg selv. Jeg ville bort fra folka jeg hang med og miljøet jeg var i. Da tenkte jeg at en ny by kunne være bra for meg, sier Isah.

Han droppet ut av skolen og flyttet til Oslo i februar 2018. Her ble han kjent med Philip Ruud som skulle starte opp management og musikkollektivet SDKT. Dette er kollektivet som Isah nå er en del av.

Tommy Ellingsen

Lekenhet

En ok sangstemme og middelmådig utstråling på scenen kan bare skjules for publikum en liten periode.

Slik var det ikke i Isahs tilfelle, for unggutten hadde hele pakken.

Som da Isah som 17-åring ble hentet opp på scenen under en konsert på ungdomsklubben Metropolis. Han var kun med på én låt, likevel tenkte den mangeårige og lokale hiphop-artisten «Tore Pang» at fyren var «heilt syge».

Du må være leken. Da kommer du over på andre tanker.

Det er lett å få assosiasjoner til Justin Bieber og Robbie Williams. Skulle ikke musikken være noe for deg, så kan du i alle fall digge framførelsen og energien.

De er entertainere.

– Ja, jeg er nok en entertainer jeg også, sier Isah.

– Men hvor får du denne energien fra, til og med når du hadde det kjipt med deg selv?

– Du må være leken. Da kommer du over på andre tanker.

Lekenheten har vært svært viktig for Isah når han skal lage musikk. Det er derfor han funker så godt sammen med Dutty Dior.

– Han får meg til å miste alle filtre, vi klikker maks. Da bare ruller det, sier Isah.

Sammen står duoen bak låter som «Fantasi» og «Hallo». Sistnevnte ble sluppet 29. mars og hadde i slutten av juli blitt spilt av 8,6 millioner ganger på Spotify. Da hadde den vært inne på VG Lista topp 20 i 17 uker i strekk.

Likevel var det en annen låt som skulle få enda større betydning for framtiden til Isah.

Den viktige telefonen

En dag i oktober i fjor ringer telefonen. I andre enden sitter Michael «akam1k3» Angeles, som er Karpes faste fotograf.

Norges mest populære hiphop-artister hadde lagt merke til Isah gjennom låta «Lolipop» som Stavanger-gutten hadde gitt ut tidligere dette året.

Jeg vet at dette Karpe-samarbeidet aldri kommer til å forlate meg, men gullgutten til Karpe er ikke så galt stempel det heller?

«Jeg sitter her med Chirag og Magdi, og vi vil ha deg med», sier Angeles.

Isah trodde det hele var tull, men allerede samme dag var han i studio med Karpe i Ålesund.

Resultatet ble koring på store deler av nyutgivelsen SAS Pluss/SAS Pussy som kom ut i februar i år. I tillegg synger Isah på sporene «Blod, homie» og «Syreangrep».

– Dette var et tegn på at jeg hadde gjorde noe riktig. Jeg droppa ut av skolen, jeg flytta til en ny by, og etter åtte måneder får jeg denne telefonen? Det er jo... sykt, sier 20-åringen.

– Er du redd for å få et stempel som gullgutten til Karpe?

– Jeg vet at dette Karpe-samarbeidet aldri kommer til å forlate meg, men gullgutten til Karpe er ikke så galt stempel det heller? Jeg kan leve med det og samtidig være Isah, sier han og ler.

Bekreftelsen

Isah ble med på den kommende Karpe-turneen. 30 konserter fra mars til juni, fra Tromsø i nord til Budapest i sør. Samtidig ga han i juni ut sin første EP, «Sukkerspinn & Hodepine del 1».

Sommeren har vært full av spilleoppdrag, blant annet opptrer han både solo og sammen med Karpe på Utopia 23. august. Her vil han vise fram noe av sitt nye EP-materiale, som etter planen skal lanseres i september.

En timeplan som står i stor kontrast til Isahs liv for ett år siden, der penger til husleia kom gjennom deltidsjobben på skobutikken Footlocker.

– Det er derfor EP-en min har fått navnet «Sukkerspinn og hodepine». Begynnelsen av livet er gjerne som sukkerspinn - søtt og ingen bekymringer. Etter hvert som du blir voksen skjønner du at det ikke er slik det fungerer, sier Isah.

– Hvordan har alt som har skjedd det siste året påvirket deg?

– Av og til kan det være vanskelig å sosialisere seg. Det er mange blikk og kommentarer som «ey, er det ikke du som er Isah?!» Dette gjør nok at jeg av og til er litt mer tilbakeholden enn jeg var før, sier den unge artisten.

Han er smigret, men samtidig noe ukomfortabel med all oppmerksomheten. Isah forteller at det bare er å bukke, nikke og smile. Folk vil bare godt, og det er en bekreftelse han drømte om.

– Jeg drømte om å få anerkjennelse for det jeg gjorde. Det føler jeg at jeg har fått og jeg føler at den er veldig ekte.

Tommy Ellingsen

Bli best, være best

Nærmere 500.000 unike lyttere hører musikken hans på Spotify hver måned. 330.000 av disse er fra Oslo, knappe 15.000 i Stavanger, viser Spotify-statistikken.

Isah, som er nest eldst i en søskenflokk på fire, hvor det nærmeste noen er til en musikkarriere er en far som klimprer på et keyboard og en mor som synger på kjøkkenet, klarte det likevel.

Han som skulle gå alle andre veier enn musikkveien, traff en nerve i urban-miljøet i hovedstaden. Gjett om det er noe han skal fortsette med.

– Det neste er å bli best i det du driver med. Jeg liker ikke å snakke om å være best eller bli best, men jeg vil vise det. Det er det Isah skal være, sier 20-åringen.