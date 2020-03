Aktuelt Festival Russen får tilbud om billetter til andre festivaler etter LS-avlysning Blant disse er festivalen «Back Together». En egen festival for russen som gikk glipp av årets Landstreff. Oppdatert: 30. mars 2020, 13:40 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Rundt 14.500 russ var ventet til Landstreffet i Kongeparken. Arrangementet ble avlyst på grunn av koronautbruddet. FOTO: Anders Minge

Dette kommer fram i en e-post som går ut til alle som har kjøpt billett til årets Landstreff.

Russen får ikke pengene igjen, men i mailen står det at alle som har billett til årets LS kan velge mellom disse alternativene:

Back Together by LS.

To festivalpass til Elvefestivalen i Drammen.

To sesongkort til Kongeparken.

Ett weekendpass til Palmesus.

Eget arrangement

Årets Landstreff ble avlyst onsdag forrige uke. Det var formannskapet i Gjesdal kommune som satte ned foten på grunn av koronautbruddet.

Derfor måtte arrangørene tenke nytt.

«Vi ønsker mer enn noe annet at årets russ 2020 skal få de samme spektakulære opplevelsene som tidligere årskull. I den anledning ønsker vi å invitere alle med billett til LS2020 til en eksklusiv helg i mai 2021, på et helt eget arrangement», står det i en arrangementsbeskrivelse av Back Together på Facebook.

