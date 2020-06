Aktuelt Utelivsbransjen I kveld tar nattklubben imot gjester for første gang siden mars Flere nattklubber er avventende med å åpne dørene igjen, men Cementen åpner allerede tirsdag kveld. Publisert: 02. juni 2020, 18:45 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tirsdag kveld åpner Cementen. Nattklubben blir den første i byen som holder åpent helt til klokka 03.00 siden landets uteliv ble pålagt å stenge 12. mars. FOTO: Jarle Aasland

– Det blir kjempekjekt å få folk tilbake. Vi vet ikke hvor økonomisk forsvarlig det er, men det blir i alle fall gøy å komme i gang igjen, sier daglig leder ved Cementen, Nils Østenfor.

Nattklubben har vært stengt siden 12. mars. Det er 82 dager siden siste gjest forlot vannhullet på Strandkaien.

Klokka 22 tirsdag kveld kan feststemte siddiser komme tilbake igjen, men alt vil imidlertid ikke være som før.

– Det blir vel mer nattbar enn en nattklubb, sier Østenfor og humrer.

«Nattbar»

Covid-19-forskriften ble oppdatert i går, 1. juni. Endringen i loven gir serveringssteder muligheten til å ha åpent som normalt. Heller ikke byens politikere har hatt innvendinger til dette.

Kravet fra myndighetene er at driften ved serveringsstedene må være «smittevernfaglig forsvarlig».

Dette betyr blant annet at dansegulvet forsvinner, det blir servering ved bordene og det skal legges til rette for at gjester og ansatte kan holde avstand til hverandre (se faktaboks).

FAKTA: Dette sier Covid-19-forskriften § 14a.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal servering skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1. Kilde: Lovdata

– Det er ganske mange begrensinger, men det er fornuftige begrensninger, sier Østenfor.

Til vanlig kan Cementen ha 264 gjester i lokalet på en gang, men nå regner Østenfor at kapasiteten vil ligge på cirka 90 personer.

– Den største endringen for oss blir bordserveringen. De ansatte må ha på seg gode joggesko, spøker Østenfor.

Rabalder Bar har ikke bestemt seg for når nattklubben kommer til å åpne. Nattklubb-naboen Backstage har foreløpig åpent til klokka 24.00, men vurderer å utvide åpningstidene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Vanskelige tider

Kort tid etter at barer og nattklubber stengte den 12. mars, gikk Stavanger Uteliv konkurs. Selskapet drev nattklubben Uvisst og baren Nåløyet.

– Den utløsende faktoren er at vi har blitt pålagt å stenge. Vi har ikke vært i drift i ett år, derfor sitter vi ikke på mye kapital. Vi måtte bare innse at dette ikke ville gå, sa daglig leder Andreas King til Byas.

Også Østenfor forteller at det har vært noen tøffe måneder.

– Selvsagt har det vært tungt økonomisk. Heldigvis har vi fått litt igjen fra støtteordningene. Nå håper vi at vi går lysere tider i møte, sier han.

Østenfor er også daglig leder ved Checkpoint Charlie. Siden bardisken tar opp mye av lokalet, kommer ikke Checkpoint til å åpne før kravet om bordservering er opphevet, opplyser han.

Dette sier de andre nattklubbene

Stavanger har i dag 11 nattklubber. Cementen er foreløpig den eneste nattklubben som benytter seg av muligheten å ha åpent helt til klokka 03.00.

Nova: – Vi planlegger å åpne i løpet av måneden. Det er en del forskjellige ting som må i orden først, så vi har ikke satt en endelig dato ennå, sier daglig leder, Deividas Kupciunas.

Old Irish Pub: – Vi er avventende og har ikke satt en åpningsdato, men vi håper å kunne åpne senere i sommer, sier administrerende direktør i The Old Irish Pub Norway, Simon Møller.

Alf & Werner satser på å åpne til helga. FOTO: Marit Sofie Strand

Alf & Werner: – Vi åpner til helgen, men har ikke alle detaljer ennå. Hva som gjelder vil komme på våre sosiale medier, skriver daglig leder Patrick Michel Madrusan i en tekstmelding til Byas.

Hexagon og Chevy’s: – Vi satser på å åpne Hexagon 1. juli. Vi er en nattklubb med stort dansegulv og mye plass, men ikke mange sitteplasser. Derfor blir det en stor logistikkutfordring for oss. Vi er usikre på Chevy’s, men når vi først åpner, vil vi prøve å åpne over hele linja, sier daglig leder, Tina Hinberg Alexandersen.

Arkivet: – Vi har vanligvis mange stående gjester og det ville blitt en utfordring for oss med bordservering. Vi har ingen planer om å åpne umiddelbart og har heller ikke satt en åpningsdato, sier daglig leder Herdis Bjerkeset.

Backstage: – Så langt har det fungert veldig bra å ha åpent fram til klokka 24.00. Vi kommer nok til å utvide åpningstidene til 01.30, men vi har ikke bestemt oss for om vi skal ha åpent helt fram til klokka 03.00. Det koster å ha åpent også, sier daglig leder Elisabeth Svela.

Daglig leder ved Hot Open Mind, Hugo Ferkingstad, mener det ikke vil være lønnsomt å åpne nå. FOTO: Kristian Jacobsen

Hot Open Mind: – Dersom vi skal åpne er vi nødt til å begrense antallet gjester, det gjør det ikke lønnsomt. Vi venter derfor til vi får forskrifter vi kan leve med, sier daglig leder Hugo Ferkingstad.

Heidi’s Bier Bar: – Vi har ikke satt en åpningsdato, sier daglig leder Kathrine Antonsen.

Rabalder Bar: – Vi har ikke bestemt oss for en åpningsdato. Vi venter på hva myndighetene sier i neste omgang, sier daglig leder, Mathias Småvik.

