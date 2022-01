Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes Avlys eksamen, anbefaler Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen i grunnskole og videregående skole denne våren. Oppdatert: 31. januar 2022, 13:58

Våren 2020 og 2021 var rundt 8.000 privatister de eneste i grunnskole og videregående som avla eksamen. Mange av dem satt i Vallhall Arena i Oslo.

Anbefalingen kommer i en risikoanalyse direktoratet la fram mandag. Det er gjort unntak for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Hvordan blir det rett å avholde eksamener som tester elevene likt som det de gjorde i 2019, når situasjonen rundt undervisningen er så drastisk endret, har Anna By Knudsen (18), styremedlem i Stavanger Fpu, lurt på tidligere.

– I den situasjonen vi befinner oss i nå, mener jeg det vil være umoralsk, urettferdig og uetisk å forvente at elever som under hele sin videregående utdanning har fått sin undervisning preget av denne situasjonen, skal måtte gjennomføre eksamen i år, skrev Anna By Knudsen (18), styremedlem i Stavanger Fpu, tidligere denne måneden.

Både i 2020 og i fjor ble alle skriftlige og muntlige eksamener på disse trinnene avlyst på grunn av koronapandemien. Nå anbefaler altså Utdanningsdirektoratet at det skal skje for tredje gang. Den endelige avgjørelsen tas av Kunnskapsdepartementet.

– Vi har nå mottatt rapporten fra Utdanningsdirektoratet og må sette oss grundig inn i denne. Jeg vil også ha egne møter med fylkeskommunene og organisasjonene i skolesektoren for å få deres innspill. Regjeringen vil fatte en beslutning så raskt som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I desember ba hun direktoratet om å vurdere gjennomføringen av vårens eksamen og eventuelle justeringer i reglene for standpunktkarakterer.

Flere har krevd at eksamen avlyses, blant dem Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

