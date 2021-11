Aktuelt byasbeste2021 Disse er nominert til #byasbeste frisør Blant de nominerte til #byasbeste frisør, finner vi frisører med fokus på både hår, skjegg og begge deler. Nå kan du stemme på din favoritt. Sponset av: Publisert: 03. november 2021, 14:00 Oda Bjønnes Hanslien

Tonje Thorstad Kildal

Nå er det tid for å stemme på #byasbeste frisør. Nominasjonene er talt opp, og Byas har vært ute for å ta en prat med de fem heldige.

Dette er de fem nominerte

Barokk Stavanger

Hvor: Hetlandsgata 10, Stavanger

Barokk er en gjenganger i denne kategorien, men eier og daglig leder Åsbjørn Kvame synes likevel det er kjekt å bli nominert.

– Det er litt spennende hvert år om vi får bli med. Det er stas og vi setter veldig pris på det.

Han håper de er nominert fordi de gjør en god jobb. Videre forteller han at de har en stor kundekrets og at de prøver å gjøre en god jobb for alle som kommer inn.

– Vi prøver å gi kunden en fritime når de er her. Vi har et rolig og avslappet miljø. Jeg tror folk kommer for å slappe av her og at de føler det er trygt og greit å sette seg ned og nyte besøket.

– Vi har en god blanding mellom erfarne og litt nyere folk, som jeg også tror er viktig. Så har vi både menn og damer som jobber her. Mange kunder sier at det virker som vi har et godt miljø og det tror jeg kunder merker.

Daglig leder Åsbjørn Kvame synes det er spennende hvert år om Barokk kommer med i de nominerte.

Brotherhood Barbershop

Hvor: Misjonsveien 46b, Stavanger

Firat Yildiz startet opp Brotherhood Barbershop i desember i fjor. Han forteller at det er veldig spesielt og kjekt å være nominert.

– Det er ære å bli blant de fem største.

Han har vært mange år i bransjen og sier at kunden skal få det kunden vil, verken mer eller mindre. Om hva som er spesielt med Brotherhood Barbershop trekker Yildiz frem at han prøver å få kunden til å føle seg hjemme.

– De kan snakke om absolutt alt her. Noen kommer og deler sine dårlige ting, så kan jeg være like lei meg som dem her. Noen deler bra ting, sier han og forteller videre:

– Kunden kan være skeptisk første gang de kommer her men så kan de være kompisen min etterpå. Det var et av målene mine og jeg føler jeg har fått det godt til.

Yildiz hadde prøvd å forberede seg på spørsmålet om hvorfor folk skal stemme på akkurat han.

– Hvorfor skal folk stemme på meg? De kan stemme på meg fordi jeg står på som alle de andre og prøver å gjøre mitt beste.

Firat Yildiz har gitt mye for salongen sin.

Incut Design

Hvor: Langgata 11, Sandnes

Incut Design åpnet i Langgata i Sandnes i juli i fjor, og er nå en av fem nominerte til #byasbeste frisør.

– Det hadde jeg ikke forventet, det er helt sykt. Jeg er veldig stolt, sier daglig leder Magdalena Manczak.

Hun tror at fornøyde kunder er grunnen til at Incut har blitt nominert til #byasbeste frisør i år.

– Jeg tror mange er veldig fornøyde med alt vi gjør fra kunden kommer inn til kunden går ut. Vi er veldig opptatt av å bruke god tid på hver eneste kunde og snakke med dem om hva de ønsker.

Salongen har frisørsalong og barbershop i ett, det er en av tingene Manczak tror gjør at de skiller seg fra andre frisører.

– Det er ikke så mange som har det, som regel har du enten barbershop eller en frisørsalong. Her er vi to stykker, så vi har en som er herrefrisør og meg som tar meg av begge deler.

– Jeg er veldig stolt, sier daglig leder Magdalena Manczak, som har drevet Incut i litt over ett år.

Ombré Frisør

Hvor: Torgveien 15a, Stavanger

Salongen har vunnet kategorien to ganger, men daglig leder Linn Eie-Olsen sier de er veldig glade og ydmyke over å bli nominert.

– Det er veldig kjekt.

Om hvorfor hun tror de er nominert sier Eie-Olsen:

– Jeg tror folk liker å komme til oss, setter pris på oss og ønsker å nominere oss. De ser at vi gir 110 prosent hver gang og at hver frisør her er gode på sine spesialområder og har sine kunder så gjør at vi er unike.

Eie-Olsen sier at folk bør stemme på dem fordi de elsker yrket sitt og vil gjøre sitt beste. Martine Skretting Mydland legger til:

– Vi er oppdaterte. Folk får det de spør om og vi får til det meste som de ønsker. Vi klarer å gjøre vårt beste for at de skal bli fornøyde og skreddersyr behandlingen til dem.

Daglig leder Linn Eie-Olsen og Martine Skretting Mydland synes det er kjekt å bli nominert nok en gang.

Oro Frisør

Hvor: Langgata 5, Sandnes

Selv om salongen ble startet for bare to og et halvt år siden, har Oro Frisør rukket å bli nominert til #Byasbeste frisør for andre gang.

– Det er kjempestas, det er veldig gildt sier eierne Mona Aakre og Edith Heskje nesten i kor.

Aakre og Heskje tror at både beliggenheten og atmosfæren gjør at de skiller seg ut.

Når de kommer inn her er det avkobling fra en litt stresset hverdag, hvor de kan slappe av og få god service og kvalitet, sier Aakre.

– Mange sier at når de kommer inn så føler de at det er rolig, at det er litt lunt og spafølelse, legger Heskje til.

De trekker også frem produkter og grønt fokus.

– Vi er veldig bevisste på hvilke produkter vi bruker i salongen, både med tanke på kvalitet og bærekraft. Det ser vi også at det er mer bevissthet rundt hos kundene, så det er viktig for oss, sier Aakre.

Oro er nominert for andre gang.

Hvem av disse blir #byasbeste frisør 2021?