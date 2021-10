Aktuelt Fraværsgrense Ønsker at kjøretimer skal gi gyldig fravær Fraværsgrensa kan gjøre det vanskelig å kombinere kjøreopplæring og skolegang. Det ønsker et flertall av fylkespolitikerne å gjøre noe med. Oppdatert: 26. oktober 2021, 13:02 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Rogaland fylkeskommune skal søke om lov til å starte et prøveprosjekt hvor kjøreopplæring regnes som gyldig fravær. Kun deler av kjøreopplæringen gir gyldig fravær i dag.

Dette kom fram under møtet i fylkestinget tirsdag.

Saken ble tatt opp som en interpellasjon av gruppeleder i Rogaland Frp, Margrete Dysjaland.

Forslaget ble vedtatt med 28 mot 19 stemmer.

Må sikre kjøreopplæringen

Dysjaland påpekte under møtet at fraværsgrensa skaper problemer for elever på videregående som skal ta sertifikatet.

– Det ble tidligere i år gitt et innspill fra ungdommer til Fremskrittspartiet på problematikken rundt dette. Vi har etter innspillet jobbet med å innhente informasjon og se på muligheter for å få til en endring for elevene i Rogaland, sier Dysjaland til Byas.

Hun forteller at målet er at mest mulig av kjøreopplæringen skal gi gyldig fravær. Noe hun mener er nødvendig, spesielt for ungdom som skal jobbe innenfor hjemmetjenesten, anleggsarbeid og byggebransjen.

Dette er yrker hvor man i større grad er avhengig av førerkort for å få seg jobb etter endt skolegang.

– Da må vi også sikre at elevene våre har mulighetene for å oppnå førerkortet. Vi håper interpellasjonen fører til at Rogaland får en prøveordning hvor de fleste kjøretimene gir gyldig fravær, slik at elevene kan få opplæringen kontinuerlig og ikke bare én kveld i måneden, sier Dysjaland.

Margrete Dysjaland (Frp) fikk med seg flertallet i fylkestinget tirsdag.

Slik er reglene i dag

I dag er det kun deler av den obligatoriske kjøreopplæringen som gir elever gyldig fravær (se faktaboks).

Fraværsgrensa ble innført skoleåret 2016/2017. Dersom en elev har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, har ikke eleven rett til å bli vurdert i faget (se faktaboks).

Fraværsgrensa gjaldt ikke under koronapandemien, men ble satt i verk igjen 11. oktober.

FAKTA: Kjøreopplæring og fraværsgrensa Kjøreopplæring: Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensa. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensa. Fraværsgrensa: Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. Kilde: Udir

Positiv fylkesordfører

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) sa i sitt svar til Dysjaland at hun er enig i at dagens fraværsgrense er rigid og vanskelig å håndtere for elevene.

Hun var også positiv til Dysjalands forslag, men var forberedt på vente og la den nye regjeringen se nærmere på hvordan dagens fraværsregler kan endres.

– Det at vi nå skal sende inn en søknad til Kunnskapsdepartementet, synes jeg ikke er et problem. Jeg støttet intensjonen til Margrete (Dysjaland) og vi er positive til fleksible ordninger, sier fylkesordføreren.

– Fraværsgrensa gjelder hele landet. Hva tenker du om mulighetene for at Rogaland får sin egen ordning?

– Slik jeg ser det står det mellom to svar. Det ene er at Kunnskapsdepartementet stiller seg positive til et slikt prøveprosjekt. Det andre er at departementet er negative fordi regjeringen selv ønsker å se nærmere på fraværsreglementet, sier Chesak.

Publisert: 26. oktober 2021, 12:04 Oppdatert: 26. oktober 2021, 13:02